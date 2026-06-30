Atrasan el México vs. Ecuador por riesgo de tormenta eléctrica

El partido de dieciseisavos de final comenzará a las 20:00 debido a las condiciones climáticas y al riesgo de tormenta eléctrica

El duelo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México fue aplazado debido a la lluvia que azota al sur de la capital.

El partido, que estaba programado para las 19:00 horas, sufrió una demora debido a las condiciones climatológicas en la capital y por el riesgo de una posible tormenta eléctrica.

Fue a través de las pantallas del estadio que se informó que el partido se retrasó a las 20:00 horas debido a que, por el propio retraso, los jugadores no salieron a calentar, por lo que se espera que el calentamiento termine entre las 19:40 y 19:50 horas.

Este partido representa el segundo encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se retrasa por condiciones de clima, pues cabe recordar que el segundo tiempo del Francia vs. Irak de la fase de grupos disputado en el Estadio Filadelfia se retrasó.