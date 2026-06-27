Avanza República del Congo con épica remontada ante Uzbekistán

La remontada se concretó en los minutos finales, desatando la celebración de jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes en las tribunas.

República del Congo escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística al remontar un marcador adverso frente a Uzbekistán y asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto africano mostró capacidad de reacción en un encuentro de alta tensión y consiguió un resultado que lo mantiene con vida en el torneo, algo que pocas veces había estado tan cerca de alcanzar.

La selección congoleña llegó al compromiso obligada a sumar para mantener sus aspiraciones. Del otro lado, Uzbekistán buscaba sellar una clasificación que parecía al alcance de la mano, especialmente después de tomar ventaja en el marcador durante la primera mitad.

Uzbekistán tomó ventaja y parecía tener el control

El encuentro comenzó con un planteamiento ofensivo por parte de los uzbekos, que encontraron espacios y lograron adelantarse en el marcador. Durante varios minutos, República del Congo tuvo dificultades para generar peligro y se vio obligada a perseguir el partido.

La presión aumentó conforme avanzó el reloj, ya que una derrota habría complicado seriamente las aspiraciones africanas. Sin embargo, el equipo mantuvo el orden y encontró la manera de mantenerse dentro del encuentro mientras esperaba una oportunidad para reaccionar.

La reacción congoleña cambió el rumbo del partido

En la segunda mitad llegó la respuesta. República del Congo adelantó líneas, aumentó la intensidad de la presión y comenzó a ganar terreno en el mediocampo. La insistencia terminó dando resultado con el gol del empate, una anotación que modificó por completo la dinámica del encuentro.

Con el impulso de la igualdad, los congoleños continuaron atacando y aprovecharon los espacios que dejó Uzbekistán. La remontada se concretó en los minutos finales, desatando la celebración de jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes en las tribunas.

La capacidad de reacción fue uno de los aspectos más destacados del conjunto africano, que mostró personalidad en uno de los partidos más importantes de su historia reciente.