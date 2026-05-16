Dice FIFA que 'avanza' visado de jugadores iraníes por el Mundial

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, calificó de "constructiva y positiva" la reunión mantenida este sábado con el presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, y expresó su plena confianza en que el país asiático dispute el Mundial de este año, disipando temporalmente las dudas que planeaban sobre su participación. La presencia de Irán en la cita mundialista —que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá— se encontraba bajo la lupa debido a la escalada bélica en Oriente Medio, detonada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní a finales de febrero. "Hemos tenido una reunión excelente y constructiva con la Federación Iraní de Fútbol", declaró Grafstrom a Reuters durante una visita a Estambul. "Estamos colaborando estrechamente y tenemos muchas ganas de darles la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA".

El conflicto de los visados y los vínculos con el IRGC

La incertidumbre sobre la logística del torneo aumentó recientemente después de que Canadá denegara la entrada a Mehdi Taj para asistir al Congreso de la FIFA en Vancouver. Las autoridades canadienses tomaron la medida debido a los vínculos del directivo con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Tanto Estados Unidos como Canadá clasifican al IRGC como una "entidad terrorista" y han mantenido una postura firme de vetar el ingreso de cualquier persona vinculada a esta fuerza militar de élite.

Al ser cuestionado sobre si la FIFA ha obtenido garantías estrictas respecto a los visados y trámites de entrada para los futbolistas de la selección iraní, Grafstrom prefirió la cautela:

"Hemos debatido todos los asuntos relevantes, pero creo que no es el lugar adecuado para discutir los detalles", señaló.

Añadió que la reunión sirvió para abordar "asuntos operativos" y que el intercambio sigue siendo positivo.

FIFA rechaza el cambio de sede

Ante el complejo panorama político, la federación de Irán había solicitado formalmente que sus compromisos de la fase de grupos se trasladaran a México. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha mostrado inflexible, insistiendo en que todos los encuentros del certamen deben disputarse en los estadios y sedes originalmente planificados.

De esta manera, Irán mantendrá su hoja de ruta intacta. La selección tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense.

Calendario y preparación de Irán

A pesar de los desafíos diplomáticos, los preparativos del conjunto iraní continúan su marcha:

Lunes: La selección partirá desde Teherán hacia una concentración de preparación en Turquía.

Principios de junio: El equipo se trasladará a su base en suelo estadounidense, ubicada en el Kino Sports Complex de Tucson, Arizona.

15 de junio: Debut oficial en el Mundial frente a Nueva Zelanda en la ciudad de Los Ángeles.

Irán está encuadrado en el grupo del torneo, donde, además de Nueva Zelanda, deberá medir fuerzas ante las selecciones de Bélgica y Egipto.

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