Bonmatí hospitalizada por meningitis semanas antes de la Euro

La centrocampista española Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro en dos ocasiones, ha sido hospitalizada con meningitis viral a menos de una semana del inicio del Campeonato Europeo Femenino.

La entrenadora de España, Montse Tomé, dijo el viernes por la noche que su jugadora estrella se había sentido mal y fue llevada a un hospital en Madrid, donde dio positivo por meningitis.

El equipo de España tiene previsto viajar a Suiza el domingo para el torneo. Su primer partido es contra Portugal el jueves en Berna. También se enfrentará a Bélgica e Italia en el Grupo B de la Eurocopa 2025.

"Aitana es una jugadora muy importante para nosotros y la esperaremos", afirmó Tomé después de que Bonmatí se perdiera el amistoso del viernes contra Japón en la capital española, cuando España venció 3-1 a los visitantes.

Tomé comentó que Bonmatí comenzó a sentirse mal con fiebre durante el entrenamiento temprano el viernes.

"Ella me ha autorizado a decir que tiene meningitis viral", dijo Tomé. "La palabra da miedo, pero el médico me dice que está bajo control. Permanecerá en el hospital y no sabemos por cuánto tiempo."

Bonmatí, de 27 años, ha ganado el máximo galardón individual del fútbol femenino en los últimos dos años. La jugadora del Barcelona fue clave en la victoria de España en la Copa Mundial Femenina 2023.

La visión, habilidades de regate, pases y goles de Bonmatí también han sido vitales para que el Barcelona alcance cinco finales consecutivas de la Liga de Campeones, con el club catalán ganando tres títulos.

Su ausencia pondría más presión sobre Alexia Putellas, también ganadora del Balón de Oro en dos ocasiones, y su compañera de equipo en el Barcelona, Patricia Guijarro, para liderar a España. Contra Japón, Tomé alineó a Vicky López, de 18 años, en lugar de Bonmatí.

Hace tres años, Putellas se rompió el ligamento cruzado anterior tres días antes de comenzar el Campeonato Europeo 2022. España fue eliminada en los cuartos de final sin su entonces mejor jugadora.

España aún debería ser favorita en su debut contra Portugal, un equipo al que venció dos veces en abril, incluyendo una victoria en casa por 7-1, en la Liga de Naciones.

