Ousmane Dembélé se lleva el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se coronaron con el Balón de Oro 2025 en una gala que premió a lo mejor del fútbol mundial

Este 22 de septiembre se celebró la 69° gala del Balón de Oro, en el que se premió a los mejores jugadores, jugadoras y entrenadores de la temporada 2024/25 que tantas emociones entregó.

Luego de la tradicional alfombra roja y la ceremonia de introducción, la premiación arrancó entregando el Trofeo Kopa, el cual resalta a los mejores jugadores sub 21 del mundo, el cual fue dominado por españoles. En la rama femenil se lo llevó Vicky López; mientras que en varonil lo ganó por segundo año consecutivo Lamine Yamal, ambos del FC Barcelona.

Posteriormente, tocó el turno para resaltar a los entrenadores con el Trofeo Johan Cryuff, el cual fue para la neerlandesa Sarina Wiegman, quien comandó a la Selección de Inglaterra Femenil a un nuevo título de Eurocopa. Por el lado varonil y para sorpresa de nadie, Luis Enrique ganó en varonil, gracias a sus cinco títulos en la temporada, incluida la Champions League y Supercopa Europea.

Continuó con el Trofeo Lev Yashin para los mejores porteros del mundo, donde el femenil fue para Hannah Hampton, arquera del Arsenal, del que fue pieza clave para la obtención de la Champions League; mientras que en varonil triunfó Gianluigi Donnarumma, quien destacó con el PSG, pero que ahora defiende al Manchester City.

Y así como se reconoció a los porteros, también se premió a los goleadores, siendo este el único premio donde no hay votos, sino que directamente se basa en las estadísticas de la temporada. 

Con esto en mente, el Trofeo Gerd Müller, fue para la polaca Ewa Pajor, del FC Barcelona, quien hizo la impresionante cantidad de 44 goles en 48 partidos entre su club y selección. Por su parte, el sueco Viktor Gyökeres, se llevó el galardón varonil gracias a sus monstruosos 54 goles en 52 partidos.

Como el fútbol es un deporte de equipo, también se premió a los mejores clubes del mundo, donde no hubo sorpresas, pues se los llevaron los ganadores de las Champions Femenil y varonil, siendo estos Arsenal y el Paris Saint Germain.

Ya sobre la recta final se entregó el Premio Sócrates, con el que se resalta la labor social de diferentes entidades y personas relacionadas con el fútbol. Este año, el reconocimiento fue para la Fundación Xana, la cual fue inaugurada por el entrenador Luis Enrique, quien la formó en memoria de su hija, quien falleció por osteosarcoma.

Y finalmente, el premio más esperado, el Balón de Oro, fue para Aitana Bonmatí, quien tuvo una buena temporada con el FC Barcelona y se llevó su tercer premio consecutivo, siendo ya la máxima ganadora del premio. En la campaña 2024/25 la española tuvo 36 contribuciones de gol en 44 partidos, lo que le valió este premio, el cual recibió de manos de Andrés Iniesta.

Y el Balón de Oro masculino fue para Ousmane Dembélé, quien superó todas las adversidades que marcaron su carrera y firmó la mejor campaña de su carrera, en la que hizo 35 goles y dio 14 asistencias en 53 partidos; pero además de las cifras, se le vio tomando un rol protagónico en el mejor equipo de la temporada.

 


