Borregos derrota a Auténticos en el Clásico Estudiantil por 27-24

En un dramático final que mantuvo a la afición al borde de sus asientos, Borregos Monterrey se impuso 27-24 sobre Auténticos Tigres de la UANL en la edición 95 del Clásico Estudiantil de la ONEFA. Un gol de campo y una intercepción en los últimos segundos del partido sentenciaron el destino a favor del equipo local, que mantiene su invicto en la temporada y asegura su posición en la cima de la Conferencia 14 Grandes.

El Estadio Banorte, la Casa de los Borregos, lució completamente lleno para presenciar un encuentro que cumplió con la promesa de ser un choque de poder a poder, peleado y en suspenso hasta el silbatazo final.

Tras un primer cuarto sin anotaciones, Auténticos Tigres tomó la delantera al inicio del segundo periodo con una anotación del mariscal de campo Sergio Resendiz, quien logró un acarreo de 3 yardas, más el punto extra de Reynaldo Blanco.

La respuesta de Borregos no se hizo esperar: Fernando Sarabia conectó un pase de 22 yardas con Miguel Ángel Lozano para el empate, que fue completado con el punto extra de Roberto Medina.

Los visitantes volvieron a irse arriba 7-10 con un gol de campo de 30 yardas de Blanco. Cuando parecía que el marcador se mantendría así al descanso, Fernando Tonda desató la locura al recibir la patada de despeje de Tigres y correr 95 yardas hasta la zona de anotación, dejando la pizarra 14-10 a favor de los Borregos.

Al regresar del medio tiempo, Borregos amplió la ventaja 17-10 con un gol de campo de 25 yardas de Roberto Medina. No obstante, Tigres mostró su garra y logró empatar con una carrera de 3 yardas de Ángel Alvarado, e incluso tomar la delantera 17-24 en el último cuarto, gracias a otra corrida de Eduardo Martínez.

Borregos Monterrey reaccionó con una larga serie ofensiva que culminó con una carrera de 2 yardas de Alejandro Cruz para empatar el partido a 24.

El dramatismo alcanzó su punto máximo en el último minuto. En la patada de despeje, el pateador Roberto Medina se convirtió en héroe al recuperar el balón en terreno rival para Borregos. Con 1:05 en el reloj, Medina pateó un gol de campo que le dio la ventaja definitiva a su equipo, 27-24.

Auténticos Tigres intentó una última ofensiva para empatar, pero a solo 41 segundos del final, el profundo Gabriel Rivera interceptó un pase de Resendiz, asegurando la victoria para Borregos Monterrey.

El entrenador en jefe de Borregos Monterrey, Carlos Altamirano, destacó el desempeño colectivo: “El triunfo nos da aire, nos da tranquilidad, nos da mucha seguridad de haberle competido a un gran equipo de esta manera. Sabemos que la temporada no ha terminado, siempre hay un segundo round”.

El próximo partido de Borregos Monterrey será nuevamente en casa el próximo viernes 10 de octubre contra los Burros Blancos del IPN.

