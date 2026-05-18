Habra Clásico Regio en semis de la ONEFA: Auténticos vs Borregos

El próximo viernes a las 19:00 horas arrancan las semifinales de la temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

Ese día y a esa hora, en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Auténticos Tigres reciben a Borregos Monterrey en busca del boleto para la Gran Final.

La otra semifinal la protagonizan Redskins Cardenal y Linces Blancos, dentro de la Temporada Juvenil de Primavera 2026, en la Conferencia Doctor Jacinto Licea Mendoza de Juvenil de Primavera.

Los de la UANL fueron primer sitio del Grupo B con paso perfecto de seis ganados y cero perdidos, mientras que Borregos fue segundo del sector A con récord de cuatro victorias y dos derrotas, en el cual Redskins fue líder con cinco juegos ganados y un tropiezo, en tanto que Linces Blancos fue segundo puesto del Grupo B con cuatro victorias y dos descalabros.

En temporada regular, Auténticos venció 42-7 a Borregos Monterey en el Estadio Gaspar Mass, en la Semana 3 de la campaña, ante una gran entrada en la tribuna del inmueble de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León.

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