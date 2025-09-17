Cerrar X
Boxeador mexicano es hallado sin vida en el desierto de Sonora

Jesús Iván Mercado Cabrera, de 21 años, fue encontrado sin vida en la carretera al Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado, Sonora

  • 17
  • Septiembre
    2025

Una lamentable noticia conmocionó al mundo del boxeo mexicano: Jesús Iván Mercado Cabrera, de 21 años, fue encontrado sin vida en la carretera al Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado, Sonora.

El hallazgo ocurrió el pasado lunes 15 de septiembre, cuando automovilistas reportaron un bulto a la orilla de la carretera.

Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que se trataba de un cuerpo humano envuelto en una cobija y sujetado con cinta canela, en una zona desértica cercana a la frontera entre México y Estados Unidos.

Ese mismo día, el Colectivo Buscando En San Luis R.C. Sonora compartió señas particulares, incluidos varios tatuajes, para lograr identificar al joven.

Un día después, la familia fue localizada y confirmó que se trataba de “Rafaguita”, como era conocido en el ring.

¿Quién era Jesús Iván Mercado?

Originario de Nogales, Sonora, Jesús Iván Mercado Cabrera competía en la división gallo. Su marca profesional era de siete victorias, cinco de ellas por nocaut, y nueve derrotas.

Hace apenas unos días había viajado a Ciudad Juárez para disputar una pelea, por lo que sus familiares desconocían que se encontraba en San Luis Río Colorado.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información oficial sobre las circunstancias de su muerte.




