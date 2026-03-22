Gohan Rodríguez conquista título plata del CMB en Durango

El mexicano Gohan Rodríguez se proclamó campeón plata supermosca del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer por decisión unánime al nicaragüense Cristofer Rosales, en la pelea estelar celebrada en el Palenque “Vicente Fernández”, en Gómez Palacio.

En el combate pactado a diez asaltos, el pugilista duranguense mostró superioridad de principio a fin, apoyado en su velocidad y precisión para conectar golpes contundentes que marcaron la diferencia ante un rival con mayor experiencia.

Los jueces no dejaron lugar a dudas y otorgaron la victoria a Rodríguez con tarjetas de 99-91, 100-90 y 99-91.

Nuevo campeón en ascenso

Con este triunfo, Gohan Rodríguez, de 25 años, mejora su récord a 20 victorias, tres por nocaut, además de cuatro derrotas y un empate, consolidándose como una de las figuras emergentes del boxeo mexicano.

Por su parte, Rosales, ex campeón mundial, queda con marca de 38 triunfos, 23 por la vía del nocaut, y ocho derrotas.

El título plata del CMB representa un impulso importante para Rodríguez en su camino dentro de la división supermosca, acercándolo a futuras oportunidades por campeonatos de mayor relevancia.

La victoria en casa, ante su gente, refuerza su proyección como uno de los talentos a seguir en el boxeo nacional.

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