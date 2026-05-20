Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez

El boxeador sinaloense Omar Chávez, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, fue detenido la mañana de este miércoles 20 de mayo de 2026 en Culiacán, Sinaloa, en medio de un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el arresto ocurrió a las 08:53 horas en la zona de Aguaruto, específicamente sobre la carretera Culiacán–Navolato, a la altura del complejo de seguridad pública ubicado entre el Servicio Médico Forense y un juzgado federal.

Tras su captura, Omar Chávez fue puesto a disposición del Centro Penitenciario de Aguaruto, donde permanece actualmente bajo resguardo de autoridades estatales mientras se define su situación jurídica.

Autoridades mantienen hermetismo sobre investigación

La información oficial disponible únicamente confirma que el boxeador fue detenido por la Policía Estatal Preventiva y posteriormente trasladado al penal de Aguaruto.

El caso ha generado atención debido a que Omar Chávez es una figura pública ligada a una de las familias más reconocidas en la historia del boxeo mexicano.

Difunden ficha del arresto de Omar Chávez

Dentro de la ficha oficial de detención se describe a Omar Chávez como un hombre de 1.80 metros de estatura, tez morena clara, cabello corto color castaño, complexión delgada, cara cuadrada y ojos cafés.

Al momento de la detención vestía una camisa azul de manga larga, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Omar Chávez había retomado su carrera este 2026

La noticia tomó fuerza también porque el pugilista había regresado recientemente a la actividad profesional tras varios años marcados por altibajos deportivos y problemas personales.

En enero de este año volvió al ring con una victoria por nocaut ante el colombiano Jose Miguel Torres Tafur, durante una función realizada en San Luis Potosí, combate que fue presentado por su entorno como el inicio de una nueva etapa profesional.

Actualmente, Omar Chávez mantiene un récord profesional de 41 victorias, incluyendo 28 nocauts, además de ocho derrotas y un empate.

Durante su trayectoria, el sinaloense enfrentó presión constante por el legado deportivo de su padre, considerado una de las máximas figuras en la historia del boxeo mexicano.

Familia Chávez no fija postura oficial

Hasta el momento, ni Julio César Chávez ni otros integrantes de la familia han emitido declaraciones públicas amplias sobre la detención.

Tampoco se ha informado si Omar Chávez permanecerá internado en Aguaruto o si podría ser presentado ante otra instancia judicial en las próximas horas.

Debido a la falta de información oficial sobre los cargos, gran parte de los datos relacionados con el caso permanecen en calidad de preliminares mientras continúan las investigaciones.

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