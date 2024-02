Boxeadora regia va por medalla olímpica y campeonato mundial

Llegar al gimnasio 10 de Marzo ubicado en la colonia del mismo nombre, es llegar a un lugar en el que los sueños se persiguen a base de sudor, de mucho trabajo… De golpes.

Justo ahí, se encuentra una jovencita a quien apodan ‘La Guerrera’, razones para dicho apodo sobran, ella es Paula Hernández, con quien Azteca Deportes tuvo la oportunidad de charlar.

“Mi récord es de doce peleas, voy invicta, aún no tengo KO, y recientemente participé en un continental en Cali Colombia, y quedé campeona”, nos relata una en todo momento sonriente pugilista, quien sigue lanzando sus tarjetas de presentación sobre la mesa, “El gancho es mi mejor golpe, y también el Uppercut, y mis máximos ídolos son Juan Manuel Márquez y Jackie Nava.

Ha entrenado fuerte toda la tarde, el sudor cae sobre su rostro, a unos metros de ella, un grupo de entusiastas amas de casa practican y disfrutan zumba, y la pugilista de 17 años, nos comparte lo que viene para ella, “Mi siguiente compromiso es el 3 de marzo en Montenegro, en Europa, si Dios quiere vamos por esa medalla y es un mundial juvenil”, pero existe un inconveniente, “Es mucha la cantidad que nos piden para ir, y ahorita nos falta recaudar para llegar a ese precio que nos solicitan, me faltan como 15mil, que es cerca de la mitad, es para hospedaje, alimentación y todo eso”.

¿Es opción quedarse con los brazos cruzados? Para las mayorías sí, pero no para ‘La Guerrera’, “He estado haciendo rifas, me he estado moviendo mucho, boteando en las avenidas y varia gente se animó a apoyarme, pero aún me falta, ojalá pudieran apoyarnos un poco más”.

PAULA SUEÑA ALTO

El camino de Hernández no marca como meta definitiva Montenegro, ella va mucho más allá, “Mi máximo sueño es clasificar y participar en Juegos Olímpicos, me veo como medallista, y quiero después pasar al profesional para ser campeona mundial”.

ENTRÓ AL BOX PARA EVITAR EL BULLYING

Paula es de la popular colonia Garza Nieto, uno de tantos lugares de la urbe de cemento y acero, en donde el defenderse es necesario, y sus padres así lo entendieron, por ello ingresó al box, “Mis papás me metieron porque no querían que se quisieran pasar conmigo, y ese fue el motivo por el que entré al box, que el box hoy es como mi hogar, es algo que me relaja, es parte de mi vida, es mi vida”.

Por último, con mirada alegre, palabras seguras, y sonrisa permanente, nos confió su sentir al subirse al cuadrilátero, “Esa adrenalina cuando subes al ring es una sensación inexplicable y es muy bonito”.

Salimos del gimnasio, caminamos por las calles que Paula camina a diario, y entendimos mejor que nunca que ahí, en el barrio, es en donde nacen los sueños, sueños que se convierten en realidades.





