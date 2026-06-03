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Breel Embolo solicita visa para unirse a Suiza en Mundial 2026

El atacante del seleccionado helvético no pudo abordar el vuelo rumbo a Estados Unidos debido a una revisión migratoria relacionada con una condena penal

  • 03
  • Junio
    2026

A menos de dos semanas del debut de Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el delantero Breel Embolo enfrenta un obstáculo inesperado fuera de las canchas.

El atacante suizo tuvo que acudir de emergencia a la embajada de Estados Unidos en Berna para solicitar un visado especial después de que se le impidiera abordar el vuelo de su selección rumbo al torneo.

La Federación Suiza de Futbol confirmó que la autorización de viaje del jugador fue puesta bajo revisión por las autoridades migratorias estadounidenses debido a una condena penal que adquirió firmeza este año.

El incidente dejó a Embolo temporalmente separado del resto de la plantilla, que ya se encuentra concentrada en San Diego preparando su participación en la justa mundialista.

Una condena que complicó su ingreso a Estados Unidos

El caso está relacionado con un altercado ocurrido en el centro de Basilea en 2018.

Tras varios años de proceso judicial, el delantero fue declarado culpable y el fallo fue ratificado en apelación durante septiembre pasado.

La sentencia quedó firme en abril de este año, apenas semanas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la Federación Suiza, las autoridades estadounidenses solicitaron información adicional sobre los hechos antes de emitir una autorización definitiva de ingreso al país.

"Las consultas de la embajada se centraron específicamente en si había habido alguna violencia física. No fue el caso", explicó la federación en un comunicado.

El organismo añadió que tanto el jugador como el cuerpo técnico confían en que la situación pueda resolverse en los próximos días.

"Breel y el equipo esperan ahora la aprobación para que pueda viajar a San Diego e incorporarse al plantel lo antes posible".

La posible ausencia de Embolo representa una preocupación para el seleccionador suizo debido al peso que tiene el delantero dentro del equipo.

A sus 29 años, el atacante acumula 86 partidos internacionales y 24 goles con la selección nacional, números que lo convierten en uno de los referentes ofensivos del combinado helvético.

Además, la Copa Mundial de la FIFA 2026 estaba llamado a ser el tercero de su carrera, después de participar en las ediciones anteriores con Suiza.

El calendario corre en su contra

Suiza debutará el próximo 13 de junio frente a Qatar en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, inmueble donde habitualmente juegan los San Francisco 49ers de la NFL.

Posteriormente enfrentará a Bosnia-Herzegovina en Inglewood, California, y cerrará la fase de grupos ante Canadá el 24 de junio en Vancouver.


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