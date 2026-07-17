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España contra Argentina es una Final… ¡muy pareja!
Ambas selecciones se han enfrentado en 14 ocasiones, entre amistosos y oficiales, con saldo de seis victorias para cada país y dos empates
Por Gerardo Vázquez | 17 Julio 2026
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina será una batalla muy pareja.
Este domingo a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Estadio Nueva York / Nueva Jersey, se enfrentarán las selecciones de España y Argentina en la final de la edición 23 de la Copa del Mundo, luego de librar con éxito la Semifinal, al dejar fuera de combate a Francia e Inglaterra, respectivamente.
Esta será su batalla 15 a lo largo de la historia, entre duelos amistosos y oficiales, con saldo muy parejo: seis victorias españolas, seis victorias argentinas y dos empates, con 19 goles a favor de los ibéricos, por 18 de la Albiceleste.
De las 14 confrontaciones, una fue en Mundial, en Inglaterra 1966, en Fase de Grupos, duelo ganado 2-1 por los sudamericanos, en la primera fecha, dentro del segundo sector.
Los españoles disputarán su segunda final en una justa veraniega y van por su segundo cetro en este certamen, mientras que los pamperos protagonizarán su séptimo desafío por el título en la fiesta del futbol, evento en el cual se han coronado en tres ocasiones.
FICHA
Futbol - Mundial 2026
La Final - El domingo
España Vs Argentina
Estadio NY / Nueva Jersey
13:00 horas - Azteca 7
Numeralias
|Concepto
|Cifra
|Finales disputadas por Argentina en el Mundial
|6
|Copas del Mundo conquistadas por Argentina
|3
|Finales disputadas por España en el Mundial
|1
|Títulos de Copa del Mundo conquistados por España
|1
|Países que se han coronado campeones del Mundial
|8
Historial entre España y Argentina
|Fecha
|Carácter
|Resultado
|7 de diciembre de 1952
|Amistoso
|España 0-1 Argentina
|5 de julio de 1953
|Amistoso
|Argentina 1-0 España
|24 de julio de 1960
|Amistoso
|Argentina 2-0 España
|11 de junio de 1961
|Amistoso
|España 2-0 Argentina
|13 de julio de 1966
|Mundial
|Argentina 2-1 España
|11 de octubre de 1972
|Amistoso
|España 1-0 Argentina
|12 de octubre de 1974
|Amistoso
|Argentina 1-1 España
|12 de octubre de 1988
|Amistoso
|España 1-1 Argentina
|20 de septiembre de 1995
|Amistoso
|España 2-1 Argentina
|17 de noviembre de 1999
|Amistoso
|España 0-2 Argentina
|11 de octubre de 2006
|Amistoso
|España 2-1 Argentina
|14 de noviembre de 2009
|Amistoso
|España 2-1 Argentina
|7 de septiembre de 2010
|Amistoso
|Argentina 4-1 España
|27 de marzo de 2018
|Amistoso
|España 6-1 Argentina
Estadísticas en partidos entre España y Argentina
|Concepto
|Cantidad
|Juegos
|14
|Victorias de España
|6
|Triunfos de Argentina
|6
|Empates
|2
|Goles de España
|19
|Goles de Argentina
|18