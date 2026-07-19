Brilla Isaac del Toro en el Tour de Francia; termina tercero

En una jornada de alta montaña marcada por el drama y los giros drásticos en la clasificación, el belga Remco Evenepoel se adjudicó la victoria en la primera etapa alpina del Tour de Francia, cruzando la meta por delante del líder general, el esloveno Tadej Pogacar.

La nota histórica para el ciclismo latinoamericano la dio el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien firmó una extraordinaria actuación al conseguir el tercer puesto en la cima del Plateau de Solaison, un territorio que ya conoce a la perfección tras su previo triunfo en la Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes.

Así va la clasificación

Liderato joven y podio general para Del Toro

Con este resultado, el ciclista mexicano no solo ascendió al tercer puesto de la clasificación general —colocándose a 5 minutos y 58 segundos de su jefe de filas, Pogacar, y a solo 58 segundos del segundo lugar, Evenepoel—, sino que también se convirtió en el nuevo líder de los jóvenes.

Del Toro vestirá el codiciado maillot blanco tras arrebatárselo al francés Paul Seixas, quien cedió 58 segundos en la meta y cayó al cuarto puesto de la categoría.

Seixas entró a la meta junto al alemán Florian Lipowitz, quien ahora escala a la quinta posición de la general. Por su parte, el español Juan Ayuso sufrió una pérdida de 1 minuto y 57 segundos, quedando relegado a minuto y medio de la zona de podio.

Caída y adiós de Vingegaard

La exigente etapa, disputada justo antes de la segunda jornada de descanso, estuvo fuertemente sacudida por la caída y posterior abandono del bicampeón danés Jonas Vingegaard, un retiro que reconfigura por completo la batalla por el título y deja el camino más despejado para que Pogacar afiance su maillot amarillo.

En los kilómetros finales, en un gesto de estrategia y compañerismo, Tadej Pogacar optó por trabajar en favor de Isaac del Toro y asegurar el liderato juvenil del mexicano, sacrificando la posibilidad de pelear de forma directa por la que habría sido su quinta victoria de etapa en esta edición de la Grande Boucle.