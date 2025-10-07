Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_07_at_1_13_18_AM_b4cd0ba475
Deportes

Brillan estudiantes en intrauniversitario de atletismo de la UANL

Los alumnos de la Prepa 21 cosecharon 9 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce, en la competencia que reunió a cerca de 650 estudiantes

  • 07
  • Octubre
    2025

Midiéndose junto con las mejores promesas del atletismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un grupo de siete bachilleres representantes de la Preparatoria 21, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, hicieron voltear los ojos de todos los participantes hacia ellos, luego de sumar para su causa un total de nueve preseas doradas, una plateada y una de bronce, dentro de la edición 2025 del evento.

La competencia, que reunió a poco más de 650 representantes de las distintas escuelas preparatorias de la UANL, se llevó a cabo el fin de semana pasado en las instalaciones de la pista atlética del Estadio Raymundo ‘Chico’ Rivera de la UANL, hasta donde arribaron los deportistas de la Prepa 21 luego de recorrer más de 120 kilómetros de la distancia que los separa del área metropolitana de Monterrey.

La primera en participar en la competencia fue la lanzadora Valentina Mireles Rodríguez, quien conquistó la primera medalla de oro para la delegación dentro de la prueba de impulso de bala, seguida por sus compañeros Axel Sáenz Garza, Alan Daniel González Lozano y Juan Julián Elizondo Garza, quienes hicieron el 1, 2 y 3 en la prueba de 100 metros planos categoría novatos, y repetir la fórmula de primero y segundo lugar en los 400 metros planos y el primer sitio dentro de los relevos 4X100, donde complementaron el equipo con sus compañeros Juan Julián Elizondo Garza y José Mauro Cantú Gómez.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 1.13.21 AM.jpeg

Por su parte, Carlos Daniel Salinas González conquistó para su causa el tercer lugar en impulso de bala varonil categoría novatos.

En las acciones del segundo día de competencia, Axel Sáenz Garza y Alan Daniel González Lozano siguieron sumando victorias al hacer el 1-2 dentro de la distancia de 200 metros planos para la causa de la preparatoria dirigida por el doctor Tirso M. Rodríguez Álvarez bajo la coordinación deportiva de la doctora Leónides Lozano Flores.

Mientras que Valentina Mireles Rodríguez se llevó nuevamente el primer sitio, pero ahora en la prueba de impulso de disco.

Cabe mencionar que gran parte de los integrantes del equipo forman parte del equipo de la Escuela Municipal de Atletismo Raúl González Rodríguez, dirigida por el director técnico Manuel Alavez.


Comentarios

Etiquetas:
