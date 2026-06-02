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Deportes

Brillan los osos de FIME en Campeonatos Nacionales Universitarios

Reconocen a estudiantes-atletas y entrenadores de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

  • 02
  • Junio
    2026

Luego de brillar con la delegación de Tigres en los Campeonatos Nacionales Universitarios, los estudiantes-atletas y entrenadores de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fueron reconocidos con un almuerzo.

El evento estuvo encabezado por Arturo del Ángel Ramírez, Director de la Facultad, así como por Homero Morales, Subdirector de Formación Integral del Estudiante, y Jonathan Banda, Secretario de Deporte.

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Los Osos fueron clave en el éxito de la UANL en la justa estudiantil.

FIME aportó un total de 32 medallas de oro de las 95 que ganó “La U”, siendo la facultad que más atletas subió al podio de honor.

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Sus atletas también cosecharon 24 medallas de plata y 23 de bronce.

En total, los Osos cooperaron con 79 medallas de las 222 que los Tigres obtuvieron en la justa nacional.

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FIME se ha caracterizado a través de su historia por tener una rica tradición en el deporte, lo que le ha permitido tener en su comunidad un marcado sentido de pertenencia.


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