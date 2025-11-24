Vaqueros de la Preparatoria 2 brillan en basquetbol de la UANL

Luego de los diferentes triunfos alcanzados en los torneos intrauniversitarios de categoría de preparatorias, el equipo de los Vaqueros de la 2 poco a poco se está consolidando como una de las potencias dentro del basquetbol.

Y para muestra de ello se encuentra el campeonato de su equipo femenil, donde un emocionante juego final se encumbró frente a la escuadra de la Preparatoria 8, así como el subcampeonato logrado frente a las Panteras de la Prepa 22, quienes en juego de poder a poder demostraron estar para grandes cosas en posteriores torneos, y ni qué decir por su subtítulo de tercias, donde conquistaron también un segundo lugar.

El primer campanazo para los jóvenes de la Preparatoria 2 se dio luego de jugar ronda de grupos varonil, quedando invictos y en primer lugar del Grupo B; enfrentaron a la Preparatoria 7 en la Final, empatando en el tiempo regular 7-7, perdiendo en tiempos extra 9-7 (se juega al primero que meta dos puntos en tiempo extra).

Posteriormente, tocó el turno a la escuadra femenil. Con el corazón en la mano, mucha entrega e inteligencia, las Vaqueras de la Preparatoria 2 conquistaron el Campeonato del Torneo Intraprepas Grupo B de Basquetbol Femenil al imponerse por marcador de 36-30 a las Delfines de la Preparatoria 8.

El encuentro celebrado en las instalaciones del Polideportivo Tigres de la UANL mostró a un equipo de la Prepa 2 lleno de hambre de triunfo, al posesionarse del marcador desde su comienzo hasta casi su culminación, al mantenerse arriba durante el 95 por ciento del encuentro por más de 10 puntos, teniendo solo un pequeño tropiezo a cinco minutos del final cuando se vieron superadas por un punto, pero manteniendo la calma, recuperó la ventaja hasta llegar al ansiado título, que les permite ascender para la próxima temporada al Grupo A del circuito universitario de básquetbol femenil.

Al término del encuentro, en un gesto de empatía y fraternidad, el equipo de las Vaqueras posó con sus rivales en la fotografía histórica del evento, dejando en claro que la competencia concluyó con el partido y que la unidad universitaria se antepone sobre cualquier cosa.

Finalmente, la jornada basquetbolera de los estudiantes de la Preparatoria 2 concluyó cuando su equipo varonil enfrentó a su similar de la Prepa 22 en un juego donde el poderío de ambas escuadras quedó de manifiesto sobre la duela del Gimnasio del Área Médica de la UANL.

El encuentro que inició con un dominio alterno en el marcador dejó ver un alto nivel competitivo de las escuadras universitarias, quienes hicieron vibrar de emoción a una gran cantidad de asistentes al inmueble deportivo.

Finalmente, en un juego cardiaco, luego de una amplia ventaja en el marcador por parte de las Panteras de la Preparatoria 22 a menos de cinco minutos de juego, una furiosa reacción de los Vaqueros de la 2 les permitió concluir con un 65-59 en la pizarra, insuficiente para evitar que los vecinos de la colonia Linda Vista de ciudad Guadalupe se coronaran por quinta ocasión consecutiva dentro del básquetbol de la UANL.

De esta forma, los equipos de la Preparatoria concluyeron un semestre de éxitos dentro del deporte ráfaga, con equipos en formación y consolidados que esperan refrendar su poderío dentro del ciclo enero-agosto 2026.

