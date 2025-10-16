Bryan Angulo resulta herido tras atentado en Ecuador

El futbolista Bryan Angulo resultó herido en un atentado ocurrido en una provincia costera de Ecuador, por el que han sido capturadas dos personas.

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informó que el fubtolista fue víctima de un "atentado contra su vida", y aseveró que gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros "su estado de salud es estable".

Asimismo, comunicó que varios de los jugadores del club "han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre frente al club Búos ULVR".

El Club formuló una llamada urgente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Asociación de Fútbol de Manabí y autoridades competentes para que este encuentro se dispute en un entorno de seguridad que garantice la seguridad de los deportistas.

La Fiscalía General del Estado informó que dos sospechosos fueron aprehendidos por su presunta participación en el ataque armado.

Se presume que al menos cuatro ataques armados se han registrado contra futbolistas de Ecuador, incluido el homicidio de Jonathan "Speedy" González, quien fue acribillado dentro de su domicilio.

