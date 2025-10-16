Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_16_T120513_160_219845ca5f
Deportes

Bryan Angulo resulta herido tras atentado en Ecuador

Se informó que dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el intento de homicidio. Se presume que algunos jugadores fueron amenazados

  • 16
  • Octubre
    2025

El futbolista Bryan Angulo resultó herido en un atentado ocurrido en una provincia costera de Ecuador, por el que han sido capturadas dos personas.

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informó que el fubtolista fue víctima de un "atentado contra su vida", y aseveró que gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros "su estado de salud es estable".

Asimismo, comunicó que varios de los jugadores del club "han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre frente al club Búos ULVR".

El Club formuló una llamada urgente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Asociación de Fútbol de Manabí y autoridades competentes para que este encuentro se dispute en un entorno de seguridad que garantice la seguridad de los deportistas.

La Fiscalía General del Estado informó que dos sospechosos fueron aprehendidos por su presunta participación en el ataque armado.

Se presume que al menos cuatro ataques armados se han registrado contra futbolistas de Ecuador, incluido el homicidio de Jonathan "Speedy" González, quien fue acribillado dentro de su domicilio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_16_at_2_29_48_PM_06f041a802
Tamaulipas inicia campaña invernal de vacunación gratuita
Whats_App_Image_2025_10_16_at_8_43_11_PM_a24119925b
Supervisa el Samuel García cimentación de nuevo Hospital Infantil
AP_25290014883030_658c2a6f2d
Detectan en California rara variante de viruela símica
publicidad

Últimas Noticias

206_caminos_c7fb7f4ae4
Reabren caminos afectados por lluvias en cuatro estados
cristiano_ronaldo_azteca_a6b828b05e
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca
EH_DOS_FOTOS_2025_10_17_T083430_201_4a71be4535
Rinden informe de Contraloría y Participación Ciudadana de NL
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×