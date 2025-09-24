Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta

Bryan Ballesteros era quien conducía la avioneta a la hora del accidente aéreo registrado durante la tarde-noche del pasado sábado en el municipio de García, que dejó como saldo a dos personas sin vida, incluida la conductora de noticias, Débora Estrella; así lo confirmó el Fiscal del Estado, Javier Flores Saldívar.

“El piloto era el hombre”, aseguró el fiscal al ser cuestionado por medios de comunicación al término de la reunión de seguridad de este miércoles en Palacio de Gobierno.

Agregó que la avioneta accidentada, una tipo Cessna 150M, presuntamente de la escuela aeronáutica Centros de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán A.C., no contaba con cajas negras, por lo que no se tiene el registro de alguna grabación previa al impacto, o bien la posibilidad de rescatar algún dato del vuelo; sin embargo, dijo, sí hay videos del accidente.

“No hay cajas negras hasta donde tengo conocimiento en ese tipo de aeronaves, pero sí hay bastantes videos que los demuestran”, dijo.

Respecto a un presunto video del momento exacto del accidente en donde se observa a un helicóptero sobrevolar cerca de la avioneta, mencionó que le corresponde al Ministerio Federal hacer el peritaje correspondiente.

“Se habla de esa presencia de ese helicóptero, pero no se ha definido; yo creo que le va a corresponder a la Federación hacer el peritaje correspondiente”, dijo.

Además, se desconoce si hubo comunicación con alguna torre de control.

“Desconozco (si hubo comunicación con alguna torre de comunicación); eso es de la Dirección General de Aeronáutica”.

Al momento, las investigaciones continúan por parte de autoridades federales, pues la avioneta fue trasladada al aeropuerto del Norte, ubicado cerca del Campo Militar, para ser puesta a disposición de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Por su parte, las autoridades del estado realizaron las autopsias de ambas víctimas y los resultados pasaron a manos de las autoridades federales.

“A la autoridad federal se le puso en conocimiento la cuestión de la autopsia. Se nos está pidiendo que pongamos a disposición la nave y eso es lo que se está viendo; se va a dar el visto a la federación. Creo que la nave ya fue trasladada; están pidiendo que al aeropuerto del Norte”, especificó.

