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Omar Islas y Bryan Mendoza son nuevos jugadores de Correcaminos

Ambos jugadores llegan con experiencia en la categoría y buscarán fortalecer el ataque del cuadro tamaulipeco para el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX

  • 08
  • Junio
    2026

Correcaminos continúa reforzando su plantel de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX con la incorporación de Omar Islas y Bryan Mendoza.

Islas llega al conjunto universitario tras su paso por equipos como Venados, Alebrijes de Oaxaca, Atlante, Querétaro, Pumas Tabasco, Atlético Morelia y Tepatitlán. El extremo derecho aportará experiencia, velocidad y capacidad ofensiva al equipo naranja.

Por su parte, Bryan Mendoza se integra procedente de Tepatitlán. El mediocampista ofensivo cuenta con trayectoria en clubes como Pumas, Pumas Tabasco, Atlante, Atlético Morelia y Celaya, además de experiencias en el futbol de España y Chile.

Ambos jugadores llegan con experiencia en la categoría y buscarán fortalecer el ataque de Correcaminos para el próximo semestre.

Con estas incorporaciones, el conjunto universitario continúa conformando su plantel para afrontar el Apertura 2026, en busca de ser protagonista dentro de la Liga de Expansión MX.

Con información de Martín Díaz.


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