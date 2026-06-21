Cabo Verde sorprende y rescata el empate ante Uruguay

Los africanos igualaron 2-2 con Uruguay en la segunda jornada de Copa Mundial de la FIFA 2026™ y mantienen vivo el sueño en el Grupo H

Cabo Verde no le teme a las grandes selecciones.

La selección africana volvió a sorprender en su juego contra Uruguay, a quienes les plantaron cara y les sacó un empate 2-2 al término del partido por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Miami.

Con este resultado, Uruguay llegará a la última jornada con 2 puntos y como tercero de grupo.

Una victoria contra España le permitiría aspirar al primer puesto, pero un empate lo dejaría en manos del resto de terceros de grupo, y una derrota lo eliminaría matemáticamente.

Ya en el campo, la escuadra sudamericana recordó desde el primer segundo el partido, al rendimiento visto ante Arabia Saudí, y se convirtió en un "deja vu" cuando los africanos pegaron primero a los veinte minutos con un trallazo desde 30 metros de Kevin Pina que pasó por en medio de la barrera; no dio posibilidades a Fernando Muslera.

Este gol desconcentró a Uruguay y estuvo a punto de ceder el tanto tras una pérdida de balón en la salida, pero Gilson Benmichol no pudo controlar bien el balón y perdió la posesión cuando ya pisaba el área.

Todo este espectáculo fue seguido desde la grada por la madre de "Vozinha", el guardameta caboverdiano convertido en héroe contra España, que asistió hoy al partido tras perderse el debut contra España por problemas con el visado.

Sin embargo, no disfrutó de una parada de su hijo en todo el partido, pues Uruguay terminó el encuentro con dos tiros a puerta, pero ambos acabaron en gol en la primera mitad.

Primero llegó el empate de Araújo, que cazó el rechace de un remate al palo de un defensa caboverdiano, y el extremo prolongó otro centro en el descuento que empujó Agustín Canobbio a la red.

Para el segundo tiempo, Uruguay dejó la intensidad, lo que le terminó costando el empate.

Y es que, tras una pérdida de balón, Uruguay volvió a dar vida a Cabo Verde y una mala salida de Muslera terminó en el tanto del empate por parte de Helio Varela, quien se adelantó al guardameta y puso el 2 a 2 a puerta vacía.

Tras esto, Uruguay volvió a verse intenso y con ganas de llevarse los tres puntos, lo que casi le funciona cuando anotó el tercero a la salida de un saque de esquina; sin embargo, un fuera de juego milimétrico revisado por el VAR con detalle anuló el tanto.

"La Celeste" se volcó en el área de Cabo Verde, ya completamente encerrado en su área, y entre los defensas y "Vozinha" se encargaron de alejar cada uno de los centros rasos y por alto con los que Uruguay comenzó a bombardearlos.

Valverde rozó la épica con un tiro potente desde la frontal, y Canobbio dispuso de un mano a mano con todo el campo por delante en el descuento, pero Uruguay se estremeció cuando un contragolpe caboverdiano acabó con una caída de Da Costa en el área que asustó con ser penalti.

Esta vez no hizo falta un milagro de "Vozinha" para arrancar un punto, pues Cabo Verde lo hizo a su manera y llegará invicto a la tercera y última jornada, donde se jugará el pase con Arabia Saudí.