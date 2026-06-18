Estos objetos se encontraban a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes detallaron que se llevó a cabo la ceremonia correspondiente

Inicio / Nacional / Destruyen más de 940 kilos de drogas y 300 máquinas en Nayarit

Autoridades destruyeron más de 940 kilogramos de narcóticos y destruyeron cientos de máquinas tragamonedas y objetos constitutivos de distintos delitos en el estado de Nayarit.

Estos objetos se encontraban a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes detallaron que se llevó a cabo la quema de un total de 941 kilos, 60 gramos y 850 miligramos de narcóticos, así como la destrucción de 317 máquinas tragamonedas y 241 objetos ilícitos.

¿Qué fue lo destruido por las autoridades en esta ceremonia?

Entre la droga decomisada se encuentran:

766 kilos 965 gramos de marihuana.

132 kilos 976 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

40 kilos 659 gramos de plantas de amapola.

458 gramos de plantas de marihuana.

Un gramo de clorhidrato de cocaína.

241 objetos diversos relacionados con la probable comisión de delitos federales

Estos hechos se llevaron a cabo durante una ceremonia de incineración en presencia de representantes del Gobierno del Estado, así como de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría Marina-Armada de México (Semar), Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación (Segob), Fiscalía General del Estado de Nayarit, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), personal del Tribunal Superior de Justicia, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Bomberos del estado.

Aseguran 200 litros de metanfetamina en Hermosillo

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 200 litros de metanfetamina líquida ocultos en 40 bidones al interior de una empresa de paquetería en Hermosillo, Sonora, luego de recibir un reporte sobre el traslado de un envío con presuntos narcóticos procedente de Culiacán, Sinaloa.