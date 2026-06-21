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Incineran más de 150 kilos de narcóticos en Quintana Roo
Peritos de la institución y representantes del Órgano Interno de Control (OIC) se encontraban presentes para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.
Por Diana Valeria Leyva | 21 Junio 2026
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) incineraron más de 150 kilogramos de narcóticos y destruyeron 279 objetos constitutivos en Quintana Roo.
En el evento de incineración en las instalaciones de la 10/a. Brigada de Policía Militar, con sede en el municipio de Isla Mujeres, agentes del Ministerio Público Federal (AMPF) coordinaron las diligencias necesarias para la identificación, el conteo y el pesaje de los narcóticos.
Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Marina) destruyó:
- 72 kilos 322 gramos de marihuana.
- 81 kilos 423 gramos de cocaína.
- 946 gramos de metanfetamina.
- 400 miligramos de hashish.
- 45 unidades de narcóticos diversos.
- 279 objetos relacionados con delitos.
Peritos de la institución y representantes del Órgano Interno de Control (OIC) adscritos a la Fiscalía General de la República se encontraban presentes para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.
Destruyen más de 940 kilos de drogas y 300 máquinas en Nayarit
Autoridades destruyeron más de 940 kilogramos de narcóticos y destruyeron cientos de máquinas tragamonedas y objetos constitutivos de distintos delitos en el estado de Nayarit.
Estos objetos se encontraban a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes detallaron que se llevó a cabo la quema de un total de 941 kilos, 60 gramos y 850 miligramos de narcóticos, así como la destrucción de 317 máquinas tragamonedas y 241 objetos ilícitos.
Aquí te presentamos la nota completa: Destruyen más de 940 kilos de drogas y 300 máquinas en Nayarit