Peritos de la institución y representantes del Órgano Interno de Control (OIC) se encontraban presentes para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.

Inicio / Nacional / Incineran más de 150 kilos de narcóticos en Quintana Roo

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) incineraron más de 150 kilogramos de narcóticos y destruyeron 279 objetos constitutivos en Quintana Roo.

En el evento de incineración en las instalaciones de la 10/a. Brigada de Policía Militar, con sede en el municipio de Isla Mujeres, agentes del Ministerio Público Federal (AMPF) coordinaron las diligencias necesarias para la identificación, el conteo y el pesaje de los narcóticos.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Marina) destruyó:

72 kilos 322 gramos de marihuana.

81 kilos 423 gramos de cocaína.

946 gramos de metanfetamina.

400 miligramos de hashish.

45 unidades de narcóticos diversos.

279 objetos relacionados con delitos.

Peritos de la institución y representantes del Órgano Interno de Control (OIC) adscritos a la Fiscalía General de la República se encontraban presentes para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.

Destruyen más de 940 kilos de drogas y 300 máquinas en Nayarit

Autoridades destruyeron más de 940 kilogramos de narcóticos y destruyeron cientos de máquinas tragamonedas y objetos constitutivos de distintos delitos en el estado de Nayarit.

Estos objetos se encontraban a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes detallaron que se llevó a cabo la quema de un total de 941 kilos, 60 gramos y 850 miligramos de narcóticos, así como la destrucción de 317 máquinas tragamonedas y 241 objetos ilícitos.