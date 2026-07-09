Camiseta de Brunson alcanza récord en histórica subasta

La camiseta que Jalen Brunson usó en el primer juego de las Finales de la NBA 2026 fue subastada por más de un millón de dólares

La camiseta utilizada por Jalen Brunson durante el primer partido de las Finales de la NBA 2026 fue vendida por 1.024 millones de dólares en una subasta organizada por Sotheby's, convirtiéndose en el artículo de colección más valioso relacionado con los New York Knicks.

La prenda fue utilizada en la victoria de los Knicks por 105-95 sobre los San Antonio Spurs en el encuentro que abrió la serie por el campeonato y fue adjudicada después de recibir 70 ofertas durante la subasta.

Un partido para la historia

En ese compromiso, Brunson fue la figura del equipo al registrar 30 puntos, incluidos 14 en el último cuarto, actuación que encaminó el triunfo de Nueva York.

Posteriormente, los Knicks conquistaron su primer título de la NBA desde 1973 y Brunson fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales.

También impone marca en NBA Auctions

La venta estableció además un nuevo récord para una camiseta comercializada mediante NBA Auctions, al superar el millón de dólares que anteriormente se pagó por la camiseta del debut de Cooper Flagg en la liga.

Las 15 camisetas utilizadas por los jugadores de los Knicks en el primer partido de las Finales generaron una recaudación total de 1.87 millones de dólares.

Después de la prenda de Brunson, las más cotizadas fueron las de Karl-Anthony Towns y OG Anunoby, vendidas por 256 mil dólares cada una, mientras que la camiseta de Josh Hart alcanzó un precio de 89 mil 600 dólares.