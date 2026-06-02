Cancelan amistoso de RD Congo por preocupaciones de ébola

La preparación de la República Democrática del Congo rumbo al Mundial 2026 sumó un nuevo contratiempo luego de que autoridades de España cancelaran el partido amistoso que tenía programado ante Chile para el próximo 9 de julio en La Línea de la Concepción.

La decisión fue tomada por el alcalde de la ciudad, Juan Franco, quien argumentó preocupaciones sanitarias relacionadas con el brote de ébola registrado en el país africano.

Autoridades españolas frenan el encuentro

Mediante un comunicado difundido por el ayuntamiento, el funcionario informó que no se autorizó la celebración del encuentro que se disputaría en el estadio municipal.

“Acabo de dictar el decreto por el cual no se autoriza la celebración del partido previsto para el próximo día 9 de junio en el estadio municipal entre las selecciones de la República Democrática del Congo y Chile”, señaló.

Según explicó, la determinación se tomó tras atender recomendaciones emitidas por autoridades sanitarias regionales, además de considerar que la documentación presentada por los organizadores no garantizaba la ausencia de riesgos.

Aunque lamentó la cancelación, sostuvo que la medida representa la opción más responsable ante la situación epidemiológica que enfrenta la nación africana.

Modifican su preparación rumbo al Mundial

El duelo ante la selección chilena formaba parte de la gira europea de la RD Congo y era uno de los compromisos contemplados dentro de su preparación para la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, en días recientes la federación congoleña también realizó ajustes en sus planes de concentración.

De acuerdo con un portavoz del combinado africano, el equipo canceló los trabajos previstos en Kinshasa y trasladó su preparación a Bélgica, aunque no se ofrecieron detalles sobre las razones específicas de la decisión.

Asimismo, aclaró que ningún futbolista perteneciente a la liga local fue convocado para estos compromisos internacionales.

Dinamarca sigue en agenda

Pese a la cancelación del amistoso frente a Chile, el encuentro programado ante Dinamarca para este miércoles en Lieja continúa en pie.

La República Democrática del Congo forma parte del Grupo K del Mundial 2026, donde compartirá sector con Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Además, será una de las selecciones que disputará partidos en territorio mexicano cuando enfrente al conjunto colombiano en el Estadio Guadalajara.

A pesar de la preocupación generada por el brote de ébola y los cambios en su planificación, la selección congoleña mantiene su participación asegurada en la justa mundialista y continúa con su preparación para el torneo.

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