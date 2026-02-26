Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
copa_mundial_clavados_zapopan_f5e81fc456
Deportes

Cancelan Copa Mundial de Clavados 2026 en Zapopan

World Aquatics canceló la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por restricciones de viaje y el clima de inseguridad tras hechos violentos en Jalisco

  • 26
  • Febrero
    2026

La organización World Aquatics confirmó la cancelación de la parada de la Copa del Mundo de Clavados que se realizaría del 5 al 8 de marzo en Zapopan, tras una evaluación de riesgos vinculada a la seguridad y a restricciones de viaje emitidas por embajadas internacionales.

El organismo informó que, en coordinación con la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, concluyó que no existían condiciones para garantizar la participación segura de delegaciones y asistentes.

La decisión se tomó luego de que varios países limitaran los desplazamientos de sus selecciones hacia México, lo que redujo la posibilidad de competencia completa.

En el comunicado oficial se subrayó que la seguridad de atletas y equipos es la prioridad central del calendario internacional.

World Aquatics agradeció el trabajo de CODE Jalisco, así como de federaciones nacionales, por la preparación del evento y dejó abierta la puerta para que Zapopan vuelva a recibir la competencia en el futuro.

Además, el comunicado señala que la suspensión fue resultado de una revisión exhaustiva de la seguridad pública en Jalisco y del contexto nacional.

Clasificación cambia de sede

Tras la cancelación, la clasificación para la Súper Final de la Copa del Mundo, prevista del 1 al 3 de mayo en Beijing, se definirá con base en los resultados de la etapa que se disputará en Montreal.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_7657_07f52bc742
Fuerza Civil eleva su blindaje con nuevo Cuartel General
Americo_Villarreal_1153110691
Américo destaca avance en seguridad, pese a tensión en frontera
f364c56b_06a1_4b4d_8fe7_5c4314f71bc1_2c692b29f8
Afina San Pedro medidas de prevención para temporada de incendios
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_8_20bde0c613
Accidente de avión militar en Bolivia deja 15 fallecidos
Chema_Morales_c0ba0f1c28
Chema Morales pide licencia para buscar diputación local
paramount_warnerbros_2e1af373d9
Paramount adquiere Warner Bros por mas de 100.000 millones de usd
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×