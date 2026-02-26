Cancelan Copa Mundial de Clavados 2026 en Zapopan

La organización World Aquatics confirmó la cancelación de la parada de la Copa del Mundo de Clavados que se realizaría del 5 al 8 de marzo en Zapopan, tras una evaluación de riesgos vinculada a la seguridad y a restricciones de viaje emitidas por embajadas internacionales.

El organismo informó que, en coordinación con la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, concluyó que no existían condiciones para garantizar la participación segura de delegaciones y asistentes.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

La decisión se tomó luego de que varios países limitaran los desplazamientos de sus selecciones hacia México, lo que redujo la posibilidad de competencia completa.

En el comunicado oficial se subrayó que la seguridad de atletas y equipos es la prioridad central del calendario internacional.

World Aquatics agradeció el trabajo de CODE Jalisco, así como de federaciones nacionales, por la preparación del evento y dejó abierta la puerta para que Zapopan vuelva a recibir la competencia en el futuro.

Además, el comunicado señala que la suspensión fue resultado de una revisión exhaustiva de la seguridad pública en Jalisco y del contexto nacional.

Clasificación cambia de sede

Tras la cancelación, la clasificación para la Súper Final de la Copa del Mundo, prevista del 1 al 3 de mayo en Beijing, se definirá con base en los resultados de la etapa que se disputará en Montreal.

