Los ahogamientos en verano son un problema anual que, según las autoridades sanitarias de Francia, empeora durante los episodios de calor

Inicio / Internacional / Francia y España cancelan actividades por intensa ola de calor

Francia y España cancelaron este domingo todas las actividades que se realizan al aire libre debido a que el termómetro rebasaba los 40 °C en Europa debido a una intensa ola de calor.

Casi un tercio de Francia está bajo alerta roja por calor y las temperaturas alcanzaron 40 °C en algunas zonas del país, a pesar de que el pronóstico apunta a que los próximos días será aún más calido.

La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de nebulización para refrescar a las multitudes, entre una batería de medidas anunciadas por autoridades para minimizar los riesgos. Los turistas en Roma se sumergían en las fuentes.

En este nuevo episodio de calor en Europa, los medios franceses informaron que cuatro niños se ahogaron el sábado.

Los ahogamientos en verano son un problema anual que, según las autoridades sanitarias, empeora durante los episodios de calor.

España inicia el verano con alerta por altas temperaturas

España inició el verano con gran parte del país en alerta debido a temperaturas que se espera que ronden los 40 ºC, incluso en el interior del País Vasco, una región norteña que normalmente registra temperaturas más frescas.

En Italia, autoridades ampliaron los avisos por calor a ocho ciudades el domingo, en el norte y el centro del país.

En una granja a las afueras de Milán, los propietarios instalaron ventiladores y aspersores para mantener frescas a las vacas, mientras los visitantes de la Semana de la Moda de Milán se apiñaban bajo sombrillas y se abanicaban.

El Servicio Meteorológico Alemán pronostica temperaturas de hasta 37 ºC para el lunes y el martes, y de hasta 39 ºC el miércoles.

La oficina meteorológica británica emitió una advertencia de “calor extremo” para gran parte del sur de Inglaterra y partes de Gales desde el lunes hasta el jueves.