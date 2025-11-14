Carlos Alcaraz celebra levantar el trofeo como número 1 del año

Carlos Alcaraz no dejaba de sonreír mientras levantaba el trofeo el viernes después de que aseguró terminar el año como el número uno del mundo.

Después de un deslumbrante enfrentamiento con Jannik Sinner, Alcaraz aseguró la cima del ranking el jueves al ganar sus tres partidos de la fase de grupos en las Finales ATP.

El español de 22 años recibió el trofeo en el Inalpi Arena de Turín, poco antes del partido de Sinner contra Ben Shelton.

“Es un gran placer para mí ser el número uno del mundo nuevamente”, indicó Alcaraz. “Es algo por lo que estoy trabajando muy duro, con mi equipo todos los días. Es un objetivo, para ser honesto, pero creo que es un viaje que no recorres solo”. “Es con todo tu equipo, con tu familia, con tus personas cercanas detrás de ti, siempre apoyándote, en los momentos difíciles y en los buenos momentos”.

Es la segunda vez en su carrera que Alcaraz termina el año en la cima del ranking.

Se convirtió en el jugador más joven en terminar un año como número uno cuando logró la hazaña en 2022 a los 19 años.

“Tener este trofeo una vez más, el primero fue en 2022, tengo el mismo equipo. Estoy realmente orgulloso del equipo que tengo ahora mismo", añadió. “Así que para mí, es un gran logro. Significa el mundo para mí, para ser honesto, y estoy realmente orgulloso y feliz”.

