Cerrar X
Carlos_Alcaraz_809fd54e2a
Deportes

Carlos Alcaraz celebra levantar el trofeo como número 1 del año

Después de un gran enfrentamiento con Sinner, Alcaraz aseguró la cima del ranking el jueves al ganar sus tres partidos de la fase de grupos en Finales ATP

  • 14
  • Noviembre
    2025

Carlos Alcaraz no dejaba de sonreír mientras levantaba el trofeo el viernes después de que aseguró terminar el año como el número uno del mundo.

Después de un deslumbrante enfrentamiento con Jannik Sinner, Alcaraz aseguró la cima del ranking el jueves al ganar sus tres partidos de la fase de grupos en las Finales ATP.

El español de 22 años recibió el trofeo en el Inalpi Arena de Turín, poco antes del partido de Sinner contra Ben Shelton.

“Es un gran placer para mí ser el número uno del mundo nuevamente”, indicó Alcaraz. “Es algo por lo que estoy trabajando muy duro, con mi equipo todos los días. Es un objetivo, para ser honesto, pero creo que es un viaje que no recorres solo”.

“Es con todo tu equipo, con tu familia, con tus personas cercanas detrás de ti, siempre apoyándote, en los momentos difíciles y en los buenos momentos”.

Carlos Alcaraz

Es la segunda vez en su carrera que Alcaraz termina el año en la cima del ranking.

Se convirtió en el jugador más joven en terminar un año como número uno cuando logró la hazaña en 2022 a los 19 años.

“Tener este trofeo una vez más, el primero fue en 2022, tengo el mismo equipo. Estoy realmente orgulloso del equipo que tengo ahora mismo", añadió.

“Así que para mí, es un gran logro. Significa el mundo para mí, para ser honesto, y estoy realmente orgulloso y feliz”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G5zo_QO_4_Wo_AA_Cu_DQ_2418f83a2b
Jannik Sinner vence a Alex de Miñaur y espera a Alcaraz
deportes_carlos_alcaraz_973767aa59
Alcaraz se jugará el pase a la final en el segundo turno
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T123044_714_219a48e35c
Alcaraz remonta a Fritz y acaricia las semifinales del Masters
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
rtghes_1dee73edbe
Celebran marcha pacífica por la seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×