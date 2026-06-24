Con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, el Tricolor hizo su mejor participación en fase de grupos con tres triunfos y sin recibir gol

Inicio / Deportes / ¡Creo en Tri! México golea a Chequia y es líder de grupo

En una noche que será recordada por siempre, la Selección Mexicana hizo historia en el Estadio Azteca y le pegó 3-0 a República Checa, con lo que avanzó a dieciseisavos de final como primer lugar de grupo y con su mejor actuación en fase regular.

Con un cuadro con varias rotaciones que generaron desconfianza al principio, fueron justo estos cambios los que terminaron por detonar el trámite del encuentro.

Durante el primer tiempo Chequia fue el más ofensivo, pues estaba necesitado del triunfo para intentar avanzar como uno de los mejores terceros, no obstante, la defensa mexicana estuvo atenta, pero también la ofensiva europea quedó a deber,

Fue hasta el complemento que explotó el trámite del compromiso, pues cuando Chequia parecía estar mejor, un pelotazo que Luis Romo controló con la calidad que lo caracteriza y le puso un pase largo perfecto a Mateo Chávez, quien llegó como un tren, se llevó a un defensa y venció en el mano a mano al arquero rival para marcar su primer gol en Mundiales.

Tras esto, México se creció y luego de un gran pase filtrado de Gilberto Mora, Jorge Sánchez llegó desde la banda y peleó con todo el balón, que terminó rebotándole y le quedó a Julián Quiñones, quien se lanzó por el balón muerto y puso el 2-0 histórico para México.

Con el partido resuelto, Javier Aguirre decidió homenajear la carrera de Guillermo Ochoa permitiéndole entrar de cambio, con lo que jugó su cuarto Mundial en su sexta convocatoria.

Posiblemente este sea el último partido en la carrera de Memo, pues previo a la convocatoria anunció que se retirará de las canchas después del torneo, por lo cual, si el "Tala" Rangel no se lesiona u ocurre una sorpresa, Ochoa vio acción por última vez.

Para terminar de coronar la fiesta mexicana, el propio Memo despejó y luego de pelearla, Santiago Giménez recibió el borde del área y definió mal, pero el balón le quedó a Álvaro Fidalgo, quien la clavó al ángulo y sentenció el encuentro con su primer gol con la selección.

Con esta victoria, México firmó su mejor participación en una fase de grupos con 9 puntos, superando los 7 que hizo en Corea-Japón 2002; además, no recibió un solo gol durante los tres partidos, otra marca.

Por si esto fuera poco, esta fue la cuarta ocasión que el Tri pasa como líder de su grupo, pues lo logró en México 86, Estados Unidos 94 y, evidentemente, en Corea-Japón.