Esto necesita Escocia para medirse en los 16vos con México

México tiene un 99% de probabilidades de enfrentar a Ecuador en los 16vos, mientras que Escocia conserva apenas un 1% de opciones de evitar la eliminación

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El rival que muchos no querían para México en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ parece ser un hecho, pues de acuerdo con los simuladores, es un 99% probable el cruce con Ecuador.

Sin embargo, todavía queda ese 1% en el que el rival podría ser Escoia, aunque deben darse muchísimas combinaciones para que esto ocurra y a continuación las vamos a repasar.

¿Se dará el milagro?

Esto necesita pasar para que Escocia se enfrente a México:

Que Bélgica le gane a Nueva Zelanda (resultado que le sirve a Escocia)

Que República Democrática del Congo NO le gane a Uzbekistán

Que Argelia pierda por dos goles con Austria

Que Ghana le gane a Croacia por tres goles o más

Cabe resaltar que también era necesario un triunfo de Egipto sobre Irán, el cual no se concretó, pues ambos terminaron empatados 1-1.

El Tri que brilla es México

Aunque una gran parte de la afición azteca parece ya derrotada al ser casi un hecho el partido contra Ecuador, ambos ya se cruzaron en un Mundial y el triunfo fue mexicano.

Fue en la edición de Corea-Japón 2002, cuando el equipo también comandado por el "Vasco" Aguirre le ganó 2-1 a Ecuador, con lo que lo dejó casi eliminado del torneo en el Grupo G, donde México fue primero de grupo.

Esa tarde, Jared Borghetti y Gerardo Torrado fueron los encargados de sepultar a Ecuador, que había comenzado ganando con un gol del "Tin" Delgado, pero no fue suficiente para frenar a su rival.