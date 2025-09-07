Carlos Alcaraz derrota a Sinner en la Final del US Open

Carlos Alcaraz restableció su hegemonía sobre Jannik Sinner al someter a su gran rival por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 el domingo en la final del Abierto de Estados Unidos, con lo que el español de 22 años conquistó su segunda corona en Flushing Meadows y el sexto título de Grand Slam en su carrera.

En el tercer grande consecutivo que enfrentó a estos dos jóvenes fuera de serie, Alcaraz emergió victorioso al cabo de dos horas y 42 minutos, sentenciando con un ace abierto, para recuperar el trono de número uno del tenis masculino.

Alcaraz quedó arriba 9-5 en el duelo directo contra Sinner, un italiano de 24 años, intenta convertirse en el primer hombre en revalidar el título en Flushing Meadows desde que Roger Federer ganó cinco campeonatos consecutivos aquí de 2004 a 2008.

Carlos Alcaraz is a US Open champion once again! 🏆🏆 pic.twitter.com/VxwNranecl — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Fue el octavo Grand Slam consecutivo que terminó con Alcaraz o Sinner recibiendo el trofeo, muestra inequívoca de la sideral superioridad sobre el resto. Han acaparado cada título de los Slam que se han disputado desde enero de 2024 y 10 de los últimos 13. Novak Djokovic, el serbio de 18 años que sucumbió el viernes ante Alcaraz en las semifinales, se llevó los otros tres en ese lapso.

“Jannik, te veo más a ti que a mi familia”, bromeó Alcaraz en la ceremonia de premiación.

El duelo del domingo marcó la primera vez en la historia del tenis que los mismos dos hombres se han medido en tres finales seguidas de los Slams en una misma temporada.

CARLOS ALCARAZ GARFIA, ERES EL GANADOR DEL US OPEN 2025 🏆 pic.twitter.com/Q6f9O0BklR — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

“Hoy he intentado dar lo mejor de mí, lo he intentado, pero no he podido hacer más”, señaló Sinner.

La final contó con la presencia del presidente Donald Trump, sentado en una suite de patrocinadores en el estadio Arthur Ashe. Trump recibió una mezcla de aplausos y abucheos cuando saludó antes del partido y nuevamente cuando fue mostrado en las pantallas de video después del primer set.

El inicio del partido se retrasó aproximadamente media hora porque miles de aficionados aún estaban afuera en fila, tratando de pasar las medidas de seguridad adicionales implementadas debido a la presencia de un presidente en funciones en el torneo por primera vez desde Bill Clinton en 2000.

It means absolutely everything. pic.twitter.com/DeE6pqSnPh — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Tal vez la demora pudo haber afectado a Sinner, el defensor del título. Desde el comienzo, jugando con el techo cerrado debido a la lluvia que cayó temprano en el día, Alcaraz fue como una tromba al salir decidido a desquitarse de la derrota que sufrió en la final de Wimbledon hace menos de dos meses. Se llevó el primer parcial en 37 minutos.

Sinner se sacudió en el segundo set al dar rienda suelta a su repertorio de tiros, con un vuelco del trámite. De apenas cometer dos errores no forzados en la primera manga, Alcaraz totalizó 10 en el segundo al ceder su primera manga en las últimas dos semanas en Nueva York.

Alcaraz apretó sin misericordia en el tercer set, llevándose los primeros cinco juegos al completarlo en 31 minutos.

A sus 22 años y 125 días de edad, Alcaraz se convirtió en el segundo jugador más joven de la era abierta —-desde 1968— que acumula seis coronas de Grand Slam. Se reparten entre Roland Garros (2024 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y el US Open (2022 y 2025). La asignatura pendiente es el Abierto de Australia para completar la colección de los cuatro grandes.

Comentarios