Linda Noskova, campeona de Wimbledon, jugará el Abierto de MTY

En una histórica Final 100% checa sobre la mítica hierba de "La Catedral del Tenis", la joven Linda Noskova, de apenas 21 años de edad, se consagró campeona de su primer torneo de Grand Slam al vencer a su compatriota Karolina Muchova con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3.

Con esta histórica victoria, Noskova no solo firma el logro más importante de su carrera profesional, sino que asegura su ascenso hasta el séptimo lugar del ranking mundial de la WTA.

Esta condición le permitirá presentarse en Nuevo León para disputar el Abierto de Monterrey con la etiqueta de top 10 mundial y el trofeo de Wimbledon en sus vitrinas.

Una batalla de nervios y resiliencia en la Catedral

La vigente campeona del Abierto demostró desde el arranque un tenis de alta escuela, el cual ha sido la constante en un brillante año 2026.

Noskova se adjudicó el primer set cómodamente por 6-2 y parecía encaminarse a un triunfo plácido cuando tomó una cómoda ventaja de 5-2 en la segunda manga.

Sin embargo, los fantasmas del nerviosismo aparecieron cuando la checa se plantó a las puertas de la gloria. Noskova dejó escapar un total de cinco puntos de campeonato, momento que Karolina Muchova aprovechó con un tenis sólido e impecable para hilvanar cinco juegos consecutivos, llevarse el set por 5-7 y forzar el parcial definitivo.