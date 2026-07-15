Liga MX revela convocatoria para el All-Star Game 2026

El equipo estará dirigido por Antonio Mohamed y cuenta con figuras como Keylor Navas, Nahuel Guzmán, Gilberto Mora, Carlos Rodríguez y Fernando Gorriarán

La Liga MX ya tiene lista a la base de jugadores que buscará defender el prestigio del futbol mexicano en el All-Star Game 2026 frente a la MLS, un partido que se ha convertido en uno de los principales escaparates de la rivalidad deportiva entre ambas competiciones.

El encuentro se disputará el próximo 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, apenas unos días antes del inicio de una nueva edición de la Leagues Cup.

La escuadra mexicana estará dirigida por Antonio Mohamed y contará con varias de las figuras más destacadas del futbol nacional.

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Los candidatos al Balón de Oro y los elegidos por Antonio Mohamed conforman el equipo de #LigaBBVAMX para el All Star Game ante la @MLS. 🫡⚽



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La plantilla está integrada por 28 jugadores, aunque hasta ahora se han revelado 26 nombres.

La Liga MX explicó que 12 futbolistas fueron elegidos por haber sido nominados o ganadores del Balón de Oro de la temporada 2025-2026, mientras que otros 14 fueron seleccionados directamente por Antonio Mohamed.

Los dos lugares restantes serán definidos por el comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola, una vez que avance el Torneo Apertura 2026.

Entre los convocados destacan figuras de experiencia internacional como Keylor Navas, actual arquero de Pumas, y Nahuel Guzmán, referente de Tigres.

La convocatoria también incluye a elementos que han sido protagonistas en los últimos torneos del futbol mexicano, así como jóvenes que han comenzado a consolidarse en Primera División.

Porteros

Keylor Navas (Pumas)

Nahuel Guzmán (Tigres)

Defensas

Bruno Méndez (Toluca)

Wíller Ditta (Cruz Azul)

Federico Pereira (Toluca)

Nathan Silva (Pumas)

Israel Reyes (América)

Jesús Garza (Tigres)

Richard Ledezma (Chivas)

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Chivas)

Mediocampistas

Erik Lira (Cruz Azul)

Franco Romero (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Iker Fimbres (Rayados)

Nicolás Castro (Toluca)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Fernando Gorriarán (Tigres)

Gilberto Mora (Tijuana)

Brian Rodríguez (América)

José Paradela (Cruz Azul)

Juan Brunetta (Tigres)

Kevin Castañeda (Chivas)

Delanteros

Santiago Sandoval (Chivas)

Armando González (Chivas)

Robert Morales (Pumas)

Chivas aporta la mayor cantidad de jugadores

Uno de los equipos con mayor representación en la convocatoria es Chivas, que aporta varios futbolistas en distintas zonas del campo, incluidos Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Santiago Sandoval y Armando González.

Toluca, Cruz Azul, Tigres y Pumas también cuentan con una presencia importante dentro del plantel que enfrentará a las figuras de la MLS.

Messi y Müller esperan del otro lado

Por su parte, la MLS ya había anunciado previamente a sus convocados para el partido, una lista encabezada por Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, y Thomas Müller, campeón mundial con Alemania en Brasil 2014.