Carlos Ortiz se corona en la serie internacional de Omán

¡Carlos Ortiz logró una victoria impresionante en el torneo de Omán del circuito asiático de golf! El golfista mexicano brilló en la última jornada con una tarjeta de 65 golpes, asegurando su triunfo con un total de 269 impactos, cuatro menos que su más cercano rival, el sudafricano Louis Oosthuizen.

Ortiz, de 32 años, explicó que tuvo que lidiar con el viento en los primeros hoyos, pero luego logró aprovechar las condiciones a su favor. Destacó su desempeño con siete 'birdies' entre el hoyo 6 y el 14, que lo catapultaron hacia el liderato.

Esta victoria de Ortiz marca la tercera de un mexicano en el circuito asiático, uniéndose a Carlos Espinosa y Abraham Ancer en los libros de historia. En la cuarta posición del torneo se ubicaron el australiano Antcliff Maverick y el chileno Mito Pereira, mientras que el español David Puig terminó empatado en la décima posición después de liderar en los primeros días del torneo.

Carlos Ortiz is the winner of The International Series Oman 2024 👏🏆 pic.twitter.com/SVNgFHmKvV