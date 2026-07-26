La expulsión de Medina terminó por pesar en el funcionamiento de Monterrey, que logró mantenerse en la pelea y encontrar el empate pese a la desventaja numérica

Inicio / Deportes / ¡Cayó el rayo! Rayados sufre derrota de último minuto ante Necaxa

Rayados sufrió su primera derrota del Apertura 2026 al caer 2-1 ante Necaxa como visitante, en un partido condicionado desde el minuto 20 por la expulsión de Stefan Medina y resuelto por los Rayos durante la recta final.

El lateral colombiano recibió la tarjeta roja después de cometer una fuerte entrada sobre Julián Carranza, situación que obligó a Monterrey a disputar la mayor parte del encuentro con 10 jugadores y modificar su planteamiento desde una etapa temprana.

Orbelín Pineda y Hugo Cuypers debutan con Rayados

El encuentro también marcó la presentación de los nuevos refuerzos de Monterrey. Orbelín Pineda ingresó al minuto 45 para disputar la segunda mitad, mientras que el delantero Hugo Cuypers entró al terreno de juego al minuto 59.

Ambos tuvieron sus primeros minutos con la camiseta albiazul en un escenario complicado, debido a que Rayados jugaba con un hombre menos y buscaba remontar la desventaja.

Julián Carranza adelanta a Necaxa

El conjunto hidrocálido aprovechó la superioridad numérica hasta el minuto 56, cuando Julián Carranza abrió el marcador mediante un remate de cabeza en una jugada de tiro de esquina, luego de una asistencia del defensor Francisco Méndez.

Rayados respondió al minuto 67, después de que se señalara una mano dentro del área tras el cobro de un tiro libre. Lucas Ocampos convirtió el penal y empató el partido 1-1, además de llegar a tres anotaciones en las primeras dos jornadas para colocarse como el máximo goleador albiazul en el arranque del torneo.

Necaxa volvió a mandar el balón a las redes al minuto 75 por conducto de Carranza, pero la anotación fue anulada debido a una posición fuera de lugar.

Valencia sentencia el partido en la recta final

Cuando el empate parecía definitivo, Juan David Valencia, quien había ingresado como relevo, aprovechó una desconcentración de la defensa regiomontana después de un saque de manos y marcó el 2-1 que aseguró la victoria de Necaxa.

La expulsión de Medina terminó por pesar en el funcionamiento de Monterrey, que logró mantenerse en la pelea y encontrar el empate pese a la desventaja numérica, pero no pudo contener el último avance del conjunto local.

Con este resultado, Necaxa llegó a seis puntos y se colocó momentáneamente en la cuarta posición, mientras los dirigidos por Matías Almeyda permanecieron con tres unidades y se ubicaron de manera provisional en el octavo puesto de la clasificación.

Rayados visitará al Atlas en la jornada 3

Monterrey buscará recuperarse el próximo sábado 1 de agosto, cuando visite a los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco, dentro de la tercera jornada del Apertura 2026.

El equipo albiazul afrontará ese compromiso con la necesidad de corregir las desatenciones defensivas y recuperar terreno después de sufrir su primera derrota del campeonato.