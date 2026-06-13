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Suecia afina detalles en Monterrey bajo la lluvia hacia su debut

Una fuerte lluvia cayó sobre la zona, aunque el cuerpo técnico decidió mantener el entrenamiento sin modificar la intensidad de los trabajos

  • 13
  • Junio
    2026

La Selección de Suecia cerró este sábado su preparación previa a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una conferencia de prensa en el Estadio Monterrey y una intensa práctica en las instalaciones de El Barrial, donde la lluvia fue protagonista, pero no logró frenar el trabajo del conjunto escandinavo.

En la conferencia que ocurrió a las 2:40 PM, el director técnico, Graham Potter, destacó la confianza que existe dentro del plantel para afrontar el torneo mundialista.

"Confiamos en que tenemos la capacidad de nuestros jugadores colectivamente para dar una buena participación", señaló el estratega sueco.

Por su parte, el capitán Víctor Lindelöf fue cuestionado sobre el delantero mexicano Raúl Jiménez, con quien compartió vestuario durante su etapa en el Benfica.

"Es una muy buena persona, un buen jugador. Vi el primer juego y creo que tuvo una actuación fantástica", comentó el defensor.

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La lluvia acompaña la práctica en El Barrial

Tras concluir la rueda de prensa, el equipo sueco se trasladó al Centro de Entrenamiento El Barrial, casa de los Rayados de Monterrey, donde realizó su práctica oficial en la cancha 5 del complejo.

Apenas cinco minutos después de iniciada la sesión, una fuerte lluvia cayó sobre la zona, aunque el cuerpo técnico decidió mantener el entrenamiento sin modificar la intensidad de los trabajos.

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Suecia enfrentará a Túnez en la primera jornada

Suecia buscará arrancar con el pie derecho su participación mundialista cuando enfrente a Túnez en actividad del Grupo F, sector que también integran Países Bajos y Japón. El conjunto europeo llega impulsado por una generación encabezada por futbolistas como Viktor Gyökeres, Alexander Isak y el propio Lindelöf, mientras que los africanos apuestan por su solidez defensiva para dar la sorpresa en el torneo.

El encuentro entre Suecia y Túnez se disputará este domingo 14 de junio a las 8:00 PM en el Estadio Monterrey, correspondiente a la primera jornada del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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