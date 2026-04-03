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¡Guau! Xolos vence a Tigres y lo pone al borde de la Liguilla

Pese a que Guido Pizarro recibió un nuevo contrato, el equipo felino cayó por la mínima en la frontera y a media semana enfrentará la Concachampions

  • 03
  • Abril
    2026

Nuevamente se encendieron las alarmas en San Nicolás, pues tras la fecha FIFA, Tigres sigue hundiéndose en la tabla general y comenzó a poner en riesgo su pase a la Liguilla luego de la derrota por 1-0 ante Xolos.

Contrario a lo que se pensaría de un equipo que viene de la fecha FIFA, se vieron pocas y malas conexiones en el encuentro, donde los fronterizos fueron más inteligentes.

De entrada, el gol llegó al minuto 22', luego de que Kevin Castañeda recibiera a unos metros del área y se animara a pegarle de larga distancia, sorprendiendo a Nahuel Guzmán gracias a un desvío y puso el único tanto de la noche.

Luego de eso, "La Jauría" buscó anular a los regios, algo que no le costó tanto, pues los jugadores de buen pie nunca pudieron juntarse o sacar alguna individualidad que ayudara a voltear el trámite del encuentro.

Para el segundo tiempo, la cosa tampoco fue distinta, pues aunque los auriazules quisieron ir más al frente, la defensa fronteriza se plantó con garras y dientes para mantener el triunfo tan necesario para los comandados por el "Loco" Abreu.

Antonio Rodríguez se volvió figura, pues aunque tampoco tuvo tantas intervenciones, fue efectivo a la hora de salvar su arco y concretar esta victoria valiosa en la carrera por la Liguilla.

Pese a la derrota, Tigres puede respirar, pues en su partido del Vieeeeernes Botanero, Juárez empató con el Puebla, por lo que los "Bravos" se quedaron con solo 15 puntos, aunque su partido pendiente podría ayudarle a superar a los felinos.

El siguiente encuentro para el recién renovado Guido Pizarro y compañía será el miércoles 8 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Universitario frente a Seattle Sounders, por los Cuartos de Final de la Concachampions.


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