CDMX inaugura Centro de Voluntarios FIFA rumbo al Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este miércoles el Centro de Voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este miércoles el Centro de Voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026, ubicado al sur de la capital.

 Este espacio servirá durante un año como sede de capacitación, registro y organización para los aproximadamente 6 mil voluntarios que participarán durante la justa mundialista.

“Damos un paso más rumbo al Mundial y es decisivo porque tiene que ver con el recibimiento de los visitantes”, señaló Brugada, al destacar que el centro permitirá fortalecer la atención a los aficionados que llegarán a la capital.

 También subrayó que el proyecto se realiza en alianza con instituciones educativas, entre ellas el Tecnológico de Monterrey.

La mandataria destacó que la Ciudad de México se convierte en “tricampeona” como sede mundialista y explicó que el gobierno capitalino trabaja en la modernización de vialidades y espacios deportivos para la edición 2026.

El Centro de Voluntarios operará en las instalaciones deportivas del Tecnológico de Monterrey, campus ubicado en avenida México-Xochimilco, en la alcaldía Tlalpan.

La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto, informó que la universidad cedió el espacio de forma gratuita por un año, mientras que la FIFA financiará los costos de operación.

Más de 60 mil personas se inscribieron para participar en el programa de voluntariado; sin embargo, solo unas 6 mil serán seleccionadas.

Los aspirantes deberán superar filtros establecidos por la FIFA y podrán ser originarios tanto de la Ciudad de México como de otras partes del país y del mundo.

Los voluntarios serán el primer contacto para los visitantes durante el Mundial. Sus funciones podrían incluir traducción, orientación, apoyo logístico e incluso asistencia directa a las selecciones que disputarán la competencia.


