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Sudáfrica llega a la CDMX para su juego ante México

Los Bafana Bafana arribaron la tarde de martes a la capital del país para encarar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • 09
  • Junio
    2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por terminar y este martes arribó a la Ciudad de México la selección de Sudáfrica, primer rival de México en el partido inaugural del torneo.

Después de completar una semana de preparación en Pachuca, los jugadores de los "Bafana Bafana" llegaron a la capital mexicana y fueron recibidos con mariachis en el hotel donde permanecerán concentrados previo a su presentación mundialista.

La delegación sudafricana arribó a una ciudad marcada por la lluvia y las bajas temperaturas, condiciones que contrastan con el ambiente de expectativa que se vive a menos de dos días del arranque de la justa internacional.

El entrenador belga Hugo Broos encabezará este miércoles la última práctica de Sudáfrica antes de enfrentar a la Selección Mexicana.

Además de la sesión de entrenamiento, el conjunto africano realizará el reconocimiento oficial de la cancha del Estadio México, escenario que albergará el encuentro inaugural del torneo.

La Ciudad de México está a punto de hacer historia al convertirse en la primera sede en organizar tres Copas del Mundo, un hecho que añade un componente especial al partido entre mexicanos y sudafricanos.

El Grupo A comienza con alta expectativa

Además del duelo entre México y Sudáfrica, la actividad del Grupo A continuará el jueves con el enfrentamiento entre Corea y República Checa, que se disputará en Guadalajara.

El encuentro genera gran expectativa debido a que el ganador podría dar un paso importante en la lucha por uno de los boletos a los octavos de final.

La fase de grupos se perfila como una de las más competitivas del certamen, con cuatro selecciones que buscarán iniciar con el pie derecho su camino mundialista.

Tras su debut ante México, la selección sudafricana viajará a Estados Unidos para enfrentar a República Checa el próximo 18 de junio en Atlanta.

Posteriormente, los Bafana Bafana volverán a territorio mexicano para disputar su último compromiso de la fase de grupos el 24 de junio en Monterrey.

Con la llegada de Sudáfrica, la capital del país comienza a recibir a las selecciones participantes y a vivir el ambiente previo al arranque de una Copa del Mundo que promete convertirse en una de las más memorables de la historia.


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