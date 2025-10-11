Cerrar X
Deportes

Celia Pulido pasa a la final de Copa del Mundo en Natación 2025

La guanajuatense de tan solo 22 años de edad, logró consumar la carrera con un tiempo de 26.04 al romper el récord nacional

  11
  Octubre
    2025

El mexicana Celia Pulido rompió récord nacional durante su participación en la Copa del Mundo de Natación 2025 con sede en Indiana, Estados Unidos.

Fue en la competencia de 50 metros dorso donde detuvo el cronómetro en 26.04, para imponer un nuevo récord mexicano.

Después de recorrer los primeros 25 metros, se ubicaba en la segunda posición, por detrás de la australiana Mollie O’Callaghan. Sin embargo, fue en el cierre cuando la guanajuatense remontó para tocar primero.

En el mismo heat nadó la Andrea Sansores, terminando la prueba con  27.19 segundos, para posicionarse en el 5º puesto.

La final de la prueba mencionada está programada para las 14:21 horas del centro de México, donde la guanajuatense de 22 años, buscara aumentar su legado.

Pulido fue reconocida por ser la única nadadora mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la máxima ganadora de la delegación azteca en los Juegos Panamericanos Jr de Asunción 2025, con cinco medallas.


Comentarios

