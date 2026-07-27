Italia descarta a Andrea Pirlo para ser nuevo director técnico

Con los rechazos previos de Guardiola y Ancelotti, la Federación Italiana vuelve a analizar alternativas como Roberto Mancini, Antonio Conte y Simone Inzaghi

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La crisis deportiva e institucional que atraviesa la selección de Italia sumó un nuevo capítulo. Andrea Pirlo quedó oficialmente fuera de la carrera por convertirse en el próximo seleccionador nacional, en medio de la controversia generada por su vínculo comercial con una casa de apuestas rusa.

La decisión deja nuevamente a la Federación Italiana de Futbol sin un candidato definido para dirigir a una selección que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, tras quedarse fuera de tres Copas del Mundo consecutivas.

El propio Pirlo confirmó su salida mediante un mensaje publicado en redes sociales.

"Anoche escuché que ya no soy el candidato para el puesto de la selección nacional de Italia", escribió el campeón del mundo en 2006.

La polémica que frenó su candidatura

La candidatura de Pirlo comenzó a perder fuerza después de que diversos sectores políticos en Italia cuestionaran su relación contractual con Fonbet, una casa de apuestas de origen ruso.

Las críticas se centraron en que el futuro entrenador de la selección no debería mantener vínculos comerciales que pudieran interpretarse como contradictorios con la postura italiana respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ante las críticas, Pirlo defendió su posición y aseguró que el acuerdo estaba relacionado exclusivamente con sus actividades profesionales en Emiratos Árabes Unidos.

"Dar a esa colaboración un significado político implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen", afirmó.

El exmediocampista también subrayó que su compromiso con Italia está por encima de cualquier actividad comercial.

"Mi amor por Italia no depende de un trabajo. Es parte de mi historia, de mi identidad y permanecerá para siempre".

La salida de Pirlo también generó repercusiones dentro de la estructura deportiva de la Federación Italiana.

De acuerdo con reportes de medios italianos, Paolo Maldini analiza la posibilidad de abandonar su puesto como director deportivo apenas 16 días después de haber asumido el cargo.

Maldini era uno de los principales impulsores de la candidatura de Pirlo, con quien compartió vestidor durante años en el AC Milan y en la selección italiana.

El exdefensor veía en Pirlo una opción capaz de impulsar una renovación generacional y un estilo de juego más ofensivo para la Azzurra.

Sin embargo, la decisión final no dependía únicamente de él, sino también del presidente de la Federación Italiana, Giovanni Malagò.

La situación se complica aún más porque Pirlo ni siquiera era la primera opción para dirigir a Italia.

Antes de evaluar su candidatura, la Federación realizó acercamientos con Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, quienes rechazaron la posibilidad de asumir el proyecto.

Ancelotti actualmente dirige a Brasil, mientras que Guardiola decidió mantenerse alejado de cualquier compromiso con selecciones nacionales.

Con esas negativas, la Federación comenzó a explorar otras alternativas, entre ellas la de Pirlo.

Mancini y Conte vuelven a aparecer

Tras el descarte de Pirlo, vuelven a tomar fuerza nombres ya conocidos para el futbol italiano.

Uno de ellos es Roberto Mancini, quien condujo a Italia al título de la Eurocopa 2021 antes de abandonar el cargo para dirigir a Arabia Saudita, posteriormente pasó por el futbol de Qatar y actualmente se encuentra sin un proyecto consolidado en selecciones.

También resurge Antonio Conte, quien llevó a Italia a los cuartos de final de la Eurocopa 2016 y recientemente dirigió al Napoli.

Otra posibilidad es Simone Inzaghi, exentrenador del Inter de Milán y actualmente vinculado al futbol saudito.