César Huerta llega al Anderlecht: un nuevo capítulo en Europa

El futbolista mexicano César ‘Chino’ Huerta ha dado un importante salto en su carrera al ser presentado como el nuevo refuerzo del Anderlecht, el club más laureado de Bélgica.

A sus 24 años, Huerta firmó un contrato por cuatro años, que lo vincula al conjunto morado hasta 2029, consolidándose como el primer jugador mexicano en vestir la camiseta del Anderlecht.

Cabe señalar que, a diferencia de los rumores iniciales sobre un posible préstamo, el traspaso de Huerta se concretó como una compra definitiva.

El club belga no ocultó su entusiasmo y, a través de un comunicado oficial, destacó la llegada del extremo izquierdo.

“César Huerta es un jugador del Anderlecht. El extremo de 24 años llega de forma permanente procedente de Pumas de la UNAM, convirtiéndose en el primer mexicano en el club. Ha firmado un contrato que se extiende hasta 2029”.

El Chino. 🇲🇽 We'll take care of him, @PumasMX. 💜 pic.twitter.com/GHEb8rkXVj