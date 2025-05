Messi anota, pero Minnesota golea al Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi recibió un duro revés este sábado, luego de una goleada de 4-1 frente al Minnesota United, en la que el astro argentino puso el único tanto de los suyos.

Tal y como propone el entrenador, Javier Masherano, las "Garzas" fueron a dominar el encuentro, sin embargo, su larga posesión no logró traducirse en anotaciones, caso contrario al Minnesota, que fue más que efectivo al frente.

Your outtie knows how to pronounce "Lod" correctly, despite having never set foot in Finland. pic.twitter.com/uYnDXpEYWv