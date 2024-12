'Checo' Pérez acaba temporada con abandono en el GP de Abu Dhabi

Sergio 'Checo' Pérez vivió un amargo final de temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024. La carrera del piloto mexicano se desmoronó en la primera vuelta, cuando sufrió un trompo tras un toque con el piloto finlandés Valtteri Bottas.

Este incidente dañó su Red Bull RB20, provocando que tuviera que abandonar la competencia. A pesar de un buen inicio, al adelantar a Bottas y colocarse en la novena posición, el destino le jugó una mala pasada. Este retiro fue su quinto en la temporada 2024, y el segundo consecutivo tras el Gran Premio de Qatar.

El resultado de Abu Dhabi marcó el cierre de una temporada difícil para Pérez, quien apenas sumó 21 puntos desde el Gran Premio de Países Bajos, con su mejor desempeño en Zandvoort, donde logró 8 unidades.

Esto ha generado incertidumbre sobre su futuro en Red Bull, especialmente después de rumores sobre su posible salida de la escudería. Sin embargo, el mexicano ha desmentido dichas especulaciones, asegurando que tiene contrato y que iniciará la campaña 2025 con el equipo.

Mientras tanto, Lando Norris se convirtió en el protagonista de la jornada al conseguir la victoria en el GP de Abu Dhabi, lo que permitió a McLaren ganar el título de constructores después de 26 años de espera.

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS' CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆



What an achievement, what a season! 🧡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo