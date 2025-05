Sergio Ramos descartado para la ida ante Toluca

Malas noticias para los Rayados del Monterrey, y es que uno de sus capitanes y líder moral, el español Sergio Ramos, está descartado para jugar la ida de cuartos de final ante el Toluca, la cual se jugará este miércoles en la cancha del "Gigante de Acero".

El defensa central no se quedó al entrenamiento de esta tarde en las instalaciones de El Barrial, lugar en el que, de hecho, había arribado horas antes solamente para hacer trabajo diferenciado y de recuperación de su lesión, y de la cual salió par de horas antes del arranque de la práctica vespertina.

El histórico defensa sorprendió a los elementos de prensa que esperaban a las afueras del centro de entrenamiento cuando salió en su camioneta por el portón principal, alejándose y dejando la duda de si regresaría o no; sin embargo, minutos después, fuentes confirmaron a TV Azteca que no regresaría y no estaría ya en el trabajo definitivo de Demichelis para el primer partido ante los choriceros.

Ramos sufrió una lesión muscular en el partido en que la Pandilla derrotó a domicilio 0-2 al León, teniendo que abandonar la cancha del Campo Nuevo al minuto 76, y desde entonces, no ha visto actividad, ya que se perdió los cotejos de play-in, primero ante Pachuca y después ante los Pumas de la UNAM.

