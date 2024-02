'Checo' presenta casco que utilizará en temporada 2024 de F1

La Temporada 2024 del automovilismo de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina, ya que inicia el próximo sábado 2 de marzo con el Gran Premio de Baréin. Pero antes de eso, el piloto mexicano Sergio Pérez presume el casco que portará en la nueva campaña del Gran Circo.

A horas de la revelación del RB20, ‘Checo’ presentó el accesorio que portará en la cabeza en el equipo Red Bull, y dejando en claro que no olvida a su país: “Tratamos de mantener colores naturales como el amarillo, así me pueden reconocerme más”.

Agregando que “nos fuimos por la Bandera de México en lo alto para asegurarnos de representar bien a nuestro país, nuestras tradiciones y cultura”.

Por otra parte, ‘Checo’ Pérez puso de nueva cuenta su frase que lo caracteriza, la cual se verá en la parte trasera del casco para que sea una motivación previo a subirse al monoplaza del Red Bull.

''The 'Never Give Up' (Nunca Te Rindas) está atrás porque cada vez que pongo mi casco puedo verlo y es bastante único tenerlo. Realmente espero que les guste y que nos traiga grandes éxitos'', concluyó.

Hay que recordar que este accesorio sufre algunas modificaciones durante la Temporada 2024 de Fórmula 1, mientras que usa diseños especiales en algunas carreras como el Gran Premio de México.

La revelación del casco del tapatío de 33 años de edad coincide con el de Max Verstappen, quien optó por una imagen parecida al de la mitad del año pasado y una versión al que usaba cuando tenía cuatro años.

Por su parte, el del neerlandés tiene detalles cromáticos y luce un león en lo más alto, así como sus tres estrellas como campeón de Fórmula 1 en la parte trasera.

Los pilotos de Red Bull ya se declaran listos para la revelación del RB20, quienes lo presentarán mañana, con la presencia de Christian Horner. (Con información de Marca.com)

Fotos: Especial

