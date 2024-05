'Checo' sube al 4to lugar en el GP de Miami tras sanción a Sainz

El piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez subió a la cuarta posición en el Gran Premio de Miami, después de que la Federación Internacional de Automóvil (FIA), penalizara a Carlos Sainz por el incidente con el piloto de McLaren Óscar Piatri.

Esto debido a que el español tuvo un contacto con Oscar Piastri en la lucha por el cuarto lugar y causó daños en el auto del australiano de McLaren, quien tuvo que ir a boxes y cayó al final de las posiciones.

La FIA consideró que Sainz tuvo la mayor parte de la responsabilidad por el choque, ya que tenía suficiente espacio para pasar y evitar el contacto.

Consideraron como factores atenuantes, el hecho de que el madrileño tuvo una perdida de control, por lo que en vez de una penalización de 10 segundos y dos puntos en la Superlicencia, solo lo castigaron con cinco segundos y un punto.

Mediante un comunicado, la FIA anunció la penalización para el español Carlos Sainz.

"Encontramos al Auto 55 (Sainz) ser predominantemente culpable por la colisión. En este caso, tomamo en cuenta, como los factores atenuantes, el hecho de que, de no ser por la ligera pérdida de control de la parte trasera del Auto 55, la colisión pudría no haber pasado.

"La penalización estándar por una colisión es 10 segundos con dos puntos (en la licencia) de sanción. En luz de las circunstancias atenuantes, imponemos una penalización de tiempo de 5 segundos con un punto de sanción", se lee en la resolución de la FIA.

