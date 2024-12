'Checo' sufre desliz en el GP de Qatar; victoria para Verstappen

Este domingo, el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Losail vivió una emocionante jornada llena de sorpresas y desafíos para los pilotos, como fue en el caso del mexicano Sergio "Checo" Pérez que, pese a sus esfuerzos, terminó saliendo de la competencia.

"Checo" Pérez, piloto de Red Bull, comenzó la carrera desde la novena posición, y en las primeras vueltas mostró un rendimiento sólido, manteniéndose en la séptima posición para la vuelta 8.

La competencia fue intensa desde el inicio. Max Verstappen tomó rápidamente el liderazgo, mientras que Lando Norris de McLaren se mantenía en segundo lugar, con una batalla constante por las vueltas rápidas con el líder. Sin embargo, la carrera comenzó a tornarse más agitada con varios incidentes, incluido un choque en la vuelta 2 entre Colapinto, Ocon y Hulkenberg, lo que llevó a la salida del coche de seguridad.

Para la vuelta 36, el coche de seguridad provocó una oleada de paradas en boxes, lo que reordenó la parrilla. Verstappen, Norris, Leclerc y Piastri seguían en las primeras posiciones, mientras que Checo Pérez ascendía a la quinta posición.

Lamentablemente, en la vuelta 41, el piloto mexicano sufrió un trompo antes de un reinicio y perdió potencia en su coche. Tras este desliz, Pérez abandonó la carrera, lo que marcó el fin de su participación en el Gran Premio de Qatar.

A pesar de su salida, la competencia continuó con Verstappen a la cabeza, quien finalmente logró la victoria, completando una excelente gestión de la carrera.

Max Verstappen, con su victoria en Qatar, sumó su segunda victoria en tres carreras, reafirmando su dominio en el campeonato mundial.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!



Expertly managed from the World Champion, who makes it two wins in three races! 👏👏#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KqMPFWAcbw