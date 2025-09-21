Chicago evidencia a la defensa de los Cowboys al superarlos 31-14

Los Chicago Bears obtuvieron hoy su primera victoria de la temporada al aplastar 31-14 a los Dallas Cowboys, en un juego donde evidenciaron a la defensiva de los "Vaqueros".

Después de que los Bears se congelaran en la primera semana ante los Minnesota Vikings y fueran atropellados estrepitosamente en la semana dos ante los Detroit Lions, Ben Johnson y sus dirigidos celebraron su primera victoria para calmar la tormenta que se vive en Chicago y poder marcar un punto de inflexión en su temporada.

Esta victoria fue orquestada por Calleb Williams, quien dio el mejor juego en su corta carrera como profesional, pues lanzó para 298 yardas con cuatro pases de anotación, incluido uno de 65 yardas para Luther Burden III.

Durante las primeras dos semanas de la temporada, los Bears recibieron 52 puntos; en cambio, ante los Cowboys solo permitieron 14.

En la semana 3, los Bears visitarán Las Vegas para medirse a Raiders, quienes vienen de ser vapuleados por los Washington Commanders 41-24.

Los Cowboys, que venían de una vibrante victoria en la prórroga contra los New York Giants tras perder en su estreno contra los Philadelphia Eagles, dieron muestra de debilidades defensivas evidentes tras la salida de uno de sus líderes, Micah Parsons, quien ahora milita en Green Bay.

Dak Prescott lanzó para 251 yardas, con un pase de anotación, y dos intercepciones.

Tanto Cowboys como Bears tienen ahora un balance de una victoria y dos derrotas.

