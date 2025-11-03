Cerrar X
Internacional

Contabilizan 245 tiroteos durante fin de semana en Estados Unidos

Tan solo uno de los 17 sospechosos de los crimenes reportados en la ciudad de Chicago, fue arrestado por las autoridades estadounidenses

  • 03
  • Noviembre
    2025

En tan solo tres días, se reportaron un total de 244 tiroteos en diversos puntos de Estados Unidos.

De acuerdo con la base de datos de Gun Violence Archive, al menos 98 personas perdieron la vida y 246 resultaron heridas en los hechos registrados entre el 31 de octubre al 2 de noviembre. 

Durante la noche de Halloween se reportaron un total de 60 tiroteos, el sábado 103 y el domingo 79, dando como resultado 244 en total.

California se convirtió en la entidad con mayores reportes de este tipo de agresiones con 22. Le sigue Illinois y Texas con 21; Ohio con 16, North Carolina con 14 y South Carolina con 13.

Mientras que la ciudad con más incidencias de este tipo fue Chicago, quien registró 17 en total. A pesar de las altas incidencias reportadas tan solo dos personas perdieron la vida y 22 resultaron con por lo menos un impacto de arma de fuego. 

Se destacó que tan solo uno de los 17 sospechosos de los crimenes fue arrestado por las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, el domingo fue el día que se reportaron más personas afectadas por la violencia, debido a que en tan solo una agresión se reportaron ocho personas heridas, sin muertos, ni detenidos.

Mientras que ocho balaceras dejaron al menos 16 personas sin vida a lo largo de este fin de semana. 

Sobre los sospechosos, 46 fueron arrestados, 10 resultaron heridos durante los hechos y tan solo ocho fueron abatidos. 


